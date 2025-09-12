Siguen los escándalos en San Lorenzo: acusan a Moretti de falsificar una firma y de querer meter a Foster Gillett en el club

Hace años que San Lorenzo vive en permanente conflicto. Si bien en lo que respecta a lo futbolístico, el presente del equipo lejos está de ser malo, en lo institucional es bochornoso. En diciembre de 2023, Marcelo Moretti se convirtió en presidente del club, pero no tardó mucho en tener sus primeros conflictos. El famoso comprobante falso a Independiente Rivadavia de Mendoza por la compra de Matías Reali, la denuncia de violencia de género contra Ortigoza -por entonces encargado del fútbol del Ciclón-, las inhibiciones por deudas millonarias y la posterior cámara oculta en la que se veía al propio Moretti recibiendo 25 mil dólares que se guardó en su bolsillo.

Luego de la divulgación de ese video, Marelo Moretti afirmó ser inocente de la acusación recibida vinculada a quedarse con una coima. Quiso mantenerse en su cargo, pero se tomó licencia y en ese periodo el máximo mandatario pasó a ser Julio Lopardo, pero a fines de agosto, Moretti le puso punto final y regresó a trabajar al club, situación que no cayó nada bien en el mundo San Lorenzo. Quien presentó su renuncia -pero todavía no la aprobaron- fue Martín Cigna, Secretario General del club.

Duras acusaciones contra Moretti

Martín Cigna dialogó con TyC Sports y afirmó que Moretti tenía todo encaminado para que Foster Gillett -el polémico empresario que hizo negocios en Estudiantes y prometió comprar a Valentín Gómez y Rodrigo Villagra, pero no cumplió- ingrese de lleno en el Ciclón: “En San Lorenzo hace rato hay personajes raros, de los cuales muchas veces no conoces sus verdaderas intenciones”.

Además, agregó: “San Lorenzo fue, es y será siempre una Sociedad Civil. Por supuesto que es un club de fútbol, pero además tiene un rol social impresionante en toda la Ciudad de Buenos Aires y no debe renunciar jamás a esa esencia. Es verdad el acercamiento con Foster Gillett y tal vez fue la ruptura más grande que tuvimos cuando vi que había conversaciones”.

Foster Gillett.

“Todo el mundo en San Lorenzo sabe cuál es la posición de cada uno y que Marcelo Moretti se comprometía a cosas de manera individual. No lo vi, pero la información es que algo de eso hay (sobre un precontrato), que tampoco sería válido. No pasa la Comisión Directiva, no fue firmado por un secretario, la Asamblea no permitiría jamás que eso ocurra. No lo veo como un riesgo para la institución porque en el caso de que eso sea verdad, es una iniciativa individual y aventurero de parte de Moretti”, añadió Cigna.

¿Moretti falsificó la firma de Cigna?

Martí Cigna presentó su renuncia como Secretario General el 2 de septiembre y asegura que alguien falsificó su firma en un documento y así lo relató: “No firmé ese documento ni ningún otro desde que presenté la renuncia. Constituye una situación compleja, porque primero constituye un delito; pero por otro lado, esto da la pauta que no sé qué están firmando ni para qué está usando mi firma Marcelo Moretti”.

Pipi Romagnoli y Martín Cigna. (Foto: @martin.cigna).

Por otro lado, agregó: “En estos días también hizo la presentación de nuevos trabajadores del club, cuando yo no he firmado como Secretario ningún contrato dándole el alta a estas personas. Se presentó un esquema de funcionamiento, cuando el club no puede obligarse ni contratar a un trabajador si es que no lleva la firma del presidente y del secretario”.

“Soy Secretario desde enero producto de la decisión del resto de los miembros de la Comisión Directiva de intentar quitarle la firma a Moretti para que no siga haciendo los descalabros que venía haciendo. Se logró en muchas cosas, se bajó el presupuesto de fútbol, se evitó traer jugadores impagables y una serie de cosas que buscaban ordenar institucionalmente al club y a su economía. Lamentablemente Marcelo no cumplió, generó una especie de estafa electoral a los socios y una defraudación interna a los que confiamos que podíamos venir a hacer un gobierno que vuelva a encausar al club y ponerlo en una situación de estabilidad, la principal demanda del socio a la hora de votar”, completó Cigna.

