Por qué a Boca le conviene que River gane la Copa Argentina

Este jueves en el Gigante de Arroyito, River venció 1-0 a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 y selló la clasificación a las semifinales. Gracias al gol que convirtió Maximiliano Salas, el Millonario se impuso por la mínima en un partido híper caliente con muchos encontronazos, pero lo más curioso es que a Boca le conviene que salga campeón su rival de toda la vida.

El conjunto de Núñez ganó un compromiso electrizante y muy apasionante que tuvo mucha acción. Además del tanto a los 4 minutos del primer tiempo, a lo largo de la jornada hubo un sinfín de discusiones y empujones, que hasta terminó con la expulsión de Maravilla Martínez por doble amarilla debido a dos manotazos distintos y Hernán Mastrángelo no lo perdonó.

Lo cierto es que, aunque suene extraño, a Boca le serviría si River sale campeón de la Copa Argentina para poder clasificar a la Copa Libertadores de América. Si bien es una realidad que el Xeneize nunca elegiría que su clásico levante un trofeo, en esta oportunidad se vería beneficiado si eso sucede debido al reglamento que establece la Asociación del Fútbol Argentino para conseguir los boletos.

Los jugadores de River tras el triunfo ante Racing por Copa Argentina. (Getty Images)

Es que si el Millonario se consagra campeón de esta edición, ayudaría al Xeneize en la lucha por ingresar a las competiciones internacionales del próximo año. Esto se debe a que el ganador de este torneo federal recibe el cupo denominado “Argentina 3” y liberaría uno de los que otorga la tabla anual, por lo que podría beneficiar a su propio clásico, sin tener la intención de hacerlo.

Por ese motivo, el equipo que comanda tácticamente Marcelo Gallardo que ahora está en semifinales y ya sabe que jugará ante Independiente Rivadavia de Mendoza, podría ser fundamental para la clasificación de los dirigidos por Miguel Ángel Russo. Además, no hay que olvidar que Boca no participa de la Copa Libertadores desde 2023, donde perdió aquella final ante Fluminense.

En este momento, el Xeneize está afuera de los puestos de clasificación a la próxima Libertadores y ocupa el primer lugar de los que otorgan un pasaje a la Sudamericana 2025. Si bien todavía restan disputarse seis fechas en el ámbito doméstico y podría cambiar el escenario, el Millonario podría ser la llave clave para que finalmente consiga esa deseada y necesaria clasificación.

