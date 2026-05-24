Qué pasa si empatan River y Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026

El Millonario y el Pirata miden fuerzas en el Estadio Mario Alberto Kempes para definir al primer campeón del año.

Este domingo, River y Belgrano definen al primer campeón del fútbol argentino en lo que va del año, al disputar la final del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes con ambas parcialidades que agotaron todas las entradas, comienza a las 15:30 horas y cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR está Leandro Rey Hilfer.

Para llegar a esta instancia decisiva, el Millonario venció a San Lorenzo por penales en una serie que quedará en el recuerdo, aplastó a Gimnasia y Esgrima de La Plata y luego le ganó a Rosario Central con contundencia. En contraparte, el Pirata ganó el clásico ante Talleres, después superó a Unión de Santa Fe y por último se impuso contra Argentinos Juniors por penales.

River y Belgrano juegan la final del Torneo Apertura 2026.

Cabe recordar que Belgrano juega su primera final en la historia, al menos en Primera División ya que las anteriores fueron en el ascenso o certámenes regionales, lo que podría significar su primer título de enorme relevancia. Por otro lado, River va por el primer trofeo de la Era Coudet en los primeros meses de gestión del Chacho tras suceder en el cargo a Marcelo Gallardo.

Qué pasa si empatan River y Belgrano en la final del Torneo Apertura 2026

Tal como lo indica el reglamento de la Liga Profesional de Fútbol, en caso de que la final termine en empate en el tiempo regular, se jugará un alargue de 30 minutos dividido en dos tiempos de 15 cada uno. En caso de persistir la igualdad en el resultado, la historia se definiría en una tanda de penales para conocer al nuevo campeón del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

River y Belgrano van por el título doméstico.

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Cómo ver River vs. Belgrano en vivo y online

El duelo entre River y Belgrano podrá verse a través de ESPN Premium, con los relatos de Sebastián Vignolo y los comentarios de Diego Latorre. También lo transmitirá en vivo TNT Sports, con las voces de Pablo Giralt en relatos y Juan Pablo Varsky en comentarios. Además de esto, el encuentro también se podrá ver manera online a través de las plataformas Flow, T-Play y DGo con el pack de fútbol activo.

ESPN Premium | Flow: 123 / Telecentro: 111 / DirecTV: 1604

TNT Sports | Flow: 124 / Telecentro: 112 / DirecTV: 1631

El último antecedente entre River y Belgrano

La última vez que ambos se vieron las caras fue hace un par de semanas en el Monumental. El 5 de abril, el equipo del Chacho goleó casi sin despeinarse a Belgrano, con un contundente 3 a 0 con goles de Tomás Galván (en dos oportunidades) y Facundo Colidio.