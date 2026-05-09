Qué pasa si hay empate entre Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura

El Xeneize quiere hacer valer la localía para sacar boleto a cuartos de final. El Globo sabe que el partido de eliminación directa acrecienta sus chances tras un torneo irregular.

Este sábado 9 de mayo, Boca y Huracán se enfrentarán en La Bombonera desde las 19.00 por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga. El Xeneize aseguró la localía por haber finalizado la primera fase en la segunda posición de la Zona A, mientras que El Globo fue séptimo en la Zona B.

El equipo que conduce Claudio Úbeda viene de complicar su situación en Copa Libertadores tras sumar su segunda derrota consecutiva en el certamen y por eso apostará a lo mejor que tiene a disposición, para seguir compitiendo por el título doméstico. Para los dirigidos por Diego Martínez, que regresa a tierras Xeneizes, también es una gran oportunidad el mata a mata después de un torneo irregular.

¿Qué pasa si hay empate entre Boca y Huracán?

Si Boca y Huracán finalizaran empatados los 90 minutos de juego reglamentarios con su adición, se disputará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad al cabo de la misma, la clasificación a cuartos de final se decidirá en tanda de penales.

Boca buscará hacer valer la localía para sacar boleto a cuartos de final.

Los árbitros de Boca vs. Huracán

Pablo Echavarría fue designado como árbitro principal para el partido de octavos de final entre Boca y Huracán. Estará asistido por Cristian Navarro y Juan Mamani como jueces de línea. Pablo Giménez oficiará como cuarto árbitro, mientras que Gastón Monson Brizuela será el principal responsable del VAR, con Diego Romero como AVAR.

Probables formaciones

Boca saltaría el terreno de juego con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

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Huracán, por su parte, haría lo propio con Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés; y Jordy Caicedo.

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