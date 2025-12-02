Dirigió un Mundial y una final de Libertadores, pero Boca no lo quiere de árbitro para la semifinal ante Racing

El clásico entre Boca y Racing por la semifinal del Torneo Clausura 2025 ya tiene fecha y hora, pero todavía resta saber quién será el encargado de impartir justicia. A lo largo de la semana, la Asociación del Fútbol Argentino definirá el árbitro para el compromiso del domingo y en Brandsen 805 no quieren saber nada con uno de los candidatos.

A la primera división de Argentina le quedan solo cuatro partidos (semifinales y final del Clausura y el Trofeo de Campeones) y la AFA mandará a la cancha a los que considera como los mejores. Uno de ellos es Facundo Tello, pero no es del gusto del Xeneize.

Si bien los números del mundialista en Qatar con el Xeneize son positivos (22 victorias, 9 empates y 7 derrotas), en Boca no se olvidan de la derrota en el Trofeo de Campeones 2022, donde le expulsó a cinco jugadores (Villa, Varela, Advíncula, Fabra y Benedetto) en lo que era victoria 2 a 1 para los de Avellaneda. Ese recuerdo le juega en contra al experimentado juez de 43 años.

Tello viene de dirigir correctamente la final del reducido por el ascenso entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Rio Cuarto, que terminó en ascenso para los cordobeses. En este Torneo Clausura, impartió justicia en la igualdad 1 a 1 entre los de Úbeda y Rosario Central.

Racing no quiere a Ramírez

Otro de los candidatos para este compromiso es Nicolás Ramírez, que el pasado sábado fue cuarto árbitro en la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. El oriundo de González Catán dirigió el último choque directo entre Boca y Racing, que terminó con enojo de los de Avellaneda.

En aquel partido, disputado en agosto, Costas se quejó por muchas infracciones y tarjetas sancionadas en contra de la Academia en La Bombonera. “Ustedes vieron que no fue falta la del tiro libre. No es que lloramos, pero ya nos había pasado con este árbitro contra Independiente que nos cobró 18 faltas contra 2“, declaró en conferencia de prensa.

