Quién es el árbitro de Racing vs. River por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Racing y River protagonizan una nueva edición del clásico más antiguo del fútbol argentino, en el Estadio Presidente Perón, y bajo el marco de los octavos de final del Torneo Clausura.

Así como el pasado 2 de octubre se produjo el primer capítulo de un partido repleto de morbo, por lo que fue la salida de Maximiliano Salas hacia el club de Núñez, que también cuenta con Marcos Acuña y Juanfer Quintero, que brillaron en la Academia, ahora se produce la ‘batalla final’.

El árbitro del encuentro es Facundo Tello, nacido en Bahía Blanca y de 43 años, que tiene la posibilidad de arbitrar por segunda vez en su carrera un partido entre los de Avellaneda y el Millonario, siendo que la única ocasión en la que estuvo hubo triunfo riverplatense por 2-1, en julio de 2023.

En aquella oportunidad, Tello quedó marcado por algunas polémicas decisiones que tomó a lo largo del tiempo reglamentario, donde convalidó un gol de River en el que había una previa posición adelantada, además de que no sancionó un penal de Lucas Beltrán sobre Tobías Rubio por una clara carga por la espalda dentro del área.

La terna arbitral de Racing vs. River

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Yamil Possi

AVAR: Erik Grunmann

¿Cómo le fue a Racing con el arbitraje de Facundo Tello?

Racing tuvo a Facundo Tello en 22 oportunidades como árbitro: obtuvo un total de 10 victorias, 4 empates y 8 derrotas.

¿Cómo le fue a River con el arbitraje de Facundo Tello?

Facundo Tello fue el árbitro principal en 34 partidos de River, quien consiguió 21 triunfos, 6 empates y 7 caídas.