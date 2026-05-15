El entrenador del Canalla no solo busca alcanzar su primera final con el conjunto auriazul, pero tendrá que romper una racha muy extensa ante River.

Este sábado 16 de mayo, por las semifinales del Torneo Apertura, en el Estadio Monumental, Rosario Central tendrá que visitar a River, donde ambos buscarán quedarse con el primer boleto hacia la definición en tierras cordobesas, ya que el Estadio Mario Alberto Kempes será el encargado de albergar la final.

Para ambos entrenadores será un encuentro más que especial. Y no solo por lo que está en juego, sino también porque Eduardo Coudet nunca le pudo ganar a Jorge Almirón, al menos en el fútbol argentino. Sí lo hizo en España, cuando se enfrentaron al frente de Celta de Vigo y Elche. Pero en su tierra, el único cruce que hubo fue para el nacido en San Miguel, cuando dirigía a Lanús y el Chacho al Canalla.

Más allá del duelo personal, hay una situación más compleja aún. Y es que Almirón no le gana a River hace 8 años, 6 meses y 13 días. La última vez que ocurrió fue el 31 de octubre de 2017 cuando era el entrenador del Granate y lo eliminaba por las semifinales de la Copa Libertadores. Claro, desde ahí nace la esperanza canalla, ya que el entrenador de 54 años vuelve a enfrentarse al Millo en la misma instancia que la última vez que lo derrotó.

En aquella oportunidad, en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, el Grana se impuso por 4-2 tras el doblete de José Sand, y los tantos de Lautaro Acosta y Alejandro Silva. Para los de Núñez anotaron Ignacio Scocco y Gonzalo Montiel, que habían abierto y ampliado el marcador. Después, el local infló el pecho, dio vuelta el resultado y se metió en la final del certamen continental.

Alejandro Silva anota el cuarto gol para Lanús ante River, en 2017.

Coudet palpitó su cuarto duelo ante Rosario Central

Después de consumada la victoria ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, Eduardo Coudet palpitó un nuevo enfrentamiento ante Rosario Central enfocándose en el plano futbolístico y pasando por alto todo lo que se viene hablando en relación a cuestiones arbitrales.

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“La verdad es que hay que llegar de la mejor manera, pensar el partido que podemos hacer. Tenemos un rival muy difícil enfrente. Tratamos de seguir mejorando en lo futbolístico. Es lo único que nos pasa por la cabeza en este momento”, manifestó el DT.

Los árbitros de River vs. Rosario Central

Este jueves se dio a conocer que Nicolás Ramírez será el árbitro principal del duelo de semifinales entre River y Rosario Central. Estará asistido por Juan Pablo Belatti y Pablo González como jueces de línea, mientras que Bruno Amiconi oficiará como cuarto árbitro. El principal responsable del VAR será Silvio Trucco, con Laura Fortunato como AVAR.

DATOS CLAVES

River y Rosario Central juegan la semifinal este sábado 16 de mayo en el Monumental.

y juegan la semifinal este en el Monumental. El entrenador Jorge Almirón no derrota a River desde el 31 de octubre de 2017 .

no derrota a desde el . Eduardo Coudet buscará su primer triunfo ante Almirón en el marco del fútbol argentino.