Juan Cruz Komar le respondió a Racing y calentó la semifinal con River: “¿Acá no estaba roto el fútbol?”

El defensor de Rosario Central compartió viejos videos con fallos polémicos a favor de la Academia y el Millonario.

Después de las fuertes repercusiones que dejó la victoria de Rosario Central sobre Racing, Juan Cruz Komar salió al cruce en sus redes sociales. El defensor del Canalla, que se recupera tras una operación por una arritmia cardíaca, apuntó tanto contra la Academia como contra River, el rival en semifinales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el zaguero surgido en Boca Juniors compartió viejos fallos favorables para el equipo de Avellaneda y para el Millonario. Algunas de esas decisiones arbitrales tienen al conjunto rosarino como principal perjudicado.

“¿Cuando salieron campeón con este gol no estaba roto el fútbol?”, “acá había que tener la guardia alta” y “penalazo” fue lo que escribió el futbolista, apuntando contra las declaraciones de Diego Milito y Rodolfo D’Onofrio luego de la victoria de los de Jorge Almirón en Arroyito.

Komar no sumó minutos en todo el Torneo Apertura, producto de una operación que se realizó a principios de año por una arritmia cardíaca. A jugador se le practicó una ablación cardíaca en el Departamento de Electrofisiología y Arritmias del Hospital Universitario Fundación Favaloro.

Los videos que compartió Juan Cruz Komar

Komar publicó cuatro jugadas antiguas que en su momento dieron que hablar. La primera fue un gol de Gastón Díaz en la fecha 18 del Torneo 2014, donde la Academia fue campeón. Aquella tarde, los de Diego Cocca destrabaron un partido con un gol del volante, en una clara posición adelantada no sancionada en tiempos donde no había VAR.

El segundo video es la patada de Javier Pinola a Martín Benítez en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018. En esa oportunidad, el árbitro Anderson Daronco no marcó infracción del zaguero de River. Aquella jugada dio que hablar por mucho tiempo.

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El tercero y el cuarto fueron durante la estadía de River en la Primera B Nacional (hoy llamada Primera Nacional). Se trata de dos penales polémicos a favor del Millo: uno al Chori Domínguez ante Gimnasia de Jujuy y otro a David Trezeguet contra Atlanta.

⚠️🇦🇷 Las historias de Juan Cruz Komar, jugador de Rosario Central, CONTRA RACING Y RIVER. pic.twitter.com/IAPnDBE8N1 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 14, 2026

Di María también salió al cruce en Instagram

En una historia de Instagram, Ángel Di María lanzó munición pesada ante las críticas: “Cómo molesta que Central pelee todo. Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer meaculpa y corregir tus propios errores. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas, ¿qué loco, no?”.

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“¿Antes se debatían tanto los penales? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas? Caretas. Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más, el interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta”, agregó.

Y cerró: “Y les dejo algo, el gol de Veliz no fue fuera de juego, hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside. ¿Qué casualidad, no? Después quieren que los campeones del mundo vengan a la Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Qué el Fútbol está manchado? EL FÚTBOL NO ESTÁ MANCHADO, AHORA SOMOS TODOS IGUALES, Y ESO MOLESTA. Buenas noches”.

En síntesis

Juan Cruz Komar publicó en Instagram jugadas polémicas para criticar a Racing y River .

publicó en jugadas polémicas para criticar a y . El defensor compartió un gol en posición adelantada de Gastón Díaz del año 2014 .

de del año . Posteó videos de la Libertadores 2018 y penales de River en la B Nacional.