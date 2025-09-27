Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura: formaciones, dónde ver y ¿juegan Maravilla Martínez y Felipe Loyola?

Se paraliza el país. Uno de los mejores clásicos del fútbol argentino se disputará este domingo desde las 15:15 en el Cilindro de Avellaneda. Racing, en levantada al lograr la clasificación a semis de la Copa Libertadores, enfrentará a un Independiente en crisis que aún no ha ganado en este Torneo Clausura y en el semestre en general.

El Rojo tendrá dos ventajas inesperadas respecto al equipo de Gustavo Costas: mayor tiempo de descanso y el estreno de un nuevo entrenador. Gustavo Quinteros ya se está haciendo cargo del plantel y le tocará hacer su debut ni más ni menos que en el clásico de Avellaneda.

Para ello, el ex DT de Vélez y Gremio tuvo una semana completa de trabajo para llegar de la mejor manera, algo que Racing no pudo realizar debido al compromiso copero que tuvo el pasado martes con el Fortín. Además, la Academia deberá cuidar ciertos jugadores para que lleguen en condiciones al compromiso con River del próximo jueves por Copa Argentina.

Así las cosas, el clásico de Avellaneda de este domingo tendrá muchos condimentos que harán de éste un verdadero partidazo. El duelo se podrá sintonizar a través de TNT Sports y de ESPN Premium, los dos canales del Pack Fútbol.

Formaciones de Racing e Independiente

El clásico de Avellaneda aún no tiene sus alineaciones definidas, para tanto Gustavo Quinteros como Costas tienen sus armas listas para lastimar a su máximo rival.

El local, de no mediar sorpresas, irá con lo mejor disponible. Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Duván Vergara, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. Cabe destacar que Santiago Solari no jugará para ser preservado de cara al duelo con River, y Juan Nardoni está descartado por un desgarro. Adrián Martínez, su goleador y máxima figura, está 100% confirmado como titular.

Gustavo Quinteros, en cambio, tiene varias dudas en lo que será su primera formación como DT de Independiente. Rodrigo Rey será el arquero, de eso no hay dudas. Federico Vera, Kevin Lomónaco y Facundo Zabala están confirmados en la defensa, y el nombre final estará entre Nicolás Freire y Franco Paredes.

En el mediocampo, inamovible, aparece Felipe Loyola, quien será acompañado de Iván Marcone o Rodrigo Fernández Cedrés en la zona más baja de los volantes. Luciano Cabral y Santiago Montiel serán titulares, y entre Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto o Matías Abaldo saldrá el restante. En punta, por último, estará Gabriel Avalos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

