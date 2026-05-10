Te avisé, Román: tenías que buscar a Galíndez, que eliminó a Boca y te hizo sumar un nuevo papelón

Riquelme, que conste que la eliminación de Boca ante Huracán es toda tuya. Más de la mitad de tu gestión como presidente y el equipo sigue sin sumar una nueva estrella. Otro fracaso más en La Bombonera, y van...

El proyecto de Juan Román Riquelme en Boca suma un nuevo papelón. Tras caer frente a Huracán en los octavos de final, las críticas van directamente a la gestión del presidente, a quien se le achaca el control absoluto del fútbol del club y una alarmante sequía de títulos.

Para el análisis, no hay excusas que valgan ni culpas para el entrenador Claudio Úbeda, quien hace lo que puede sin ser un técnico de élite. El fracaso se le atribuye íntegramente a Riquelme.

El ídolo, que ejerce en la práctica de presidente, mánager y armador del equipo, ha consumido el 75% de su gestión actual sin sumar una sola estrella. Boca no sale campeón desde marzo de 2023 y, con suerte, podría llegar a gritar campeón a fines de 2026, lo que significarían casi cuatro años de sequía. El famoso “aura” del presidente es hoy el principal cuestionamiento de los hinchas.

El gran verdugo de la noche en La Bombonera fue Hernán Galíndez. El arquero de Huracán, que sacó al menos siete u ocho pelotas netas de gol, se convirtió en la figura excluyente de la eliminación xeneize. La ironía de la jornada radica en que, tras la lesión de Marchesín, yo te avisé, Román, que tenías que fichar a Galíndez. Sin embargo, el presidente desestimó la recomendación. Hoy, ese mismo arquero fue quien les cerró el arco.

El desarrollo del partido fue caótico y no estuvo exento de polémicas. Galíndez, pese a ser el héroe de Huracán, cometió un error que le permitió a Milton Giménez empatar el encuentro, lo que hizo pensar a todos que Boca se lo llevaría por inercia en el alargue.

Sin embargo, el destino le tenía preparada una revancha al ex DT xeneize, Diego Martínez. Dos penales totalmente evitables cometidos por Di Lollo le permitieron a Óscar Romero anotar el segundo y el tercer gol para el Globo.

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Ni siquiera el arbitraje de Echavarría, fuertemente cuestionado por su tendencia localista, logró salvar a Boca. El juez debió expulsar a Ayrton Costa, pero omitió la sanción. En cambio, no dudó en mostrarle la tarjeta roja a Ramírez y a Pereyra, dejando a Huracán con nueve hombres en lo que pareció un intento desesperado por facilitar el empate. Sobre el final, un descuento de Ángel Romero acercó a Boca, pero el 3-2 fue inamovible.

La postal de este sábado por la noche es un déjà vu doloroso para los hinchas. Boca vuelve a quedar eliminado en instancias de playoffs en su propia cancha, repitiendo los mismos tropiezos sufridos anteriormente ante el Independiente de Erviti y el Racing de Úbeda. El equipo sigue sin poder superar una ronda de eliminación directa en el ámbito local, y ahora la única meta mínima que le queda por delante es lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Otro fracaso más para el “no proyecto” de la actual gestión.