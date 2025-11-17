Rivales confirmados para Boca y River: así quedaron los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Este lunes concluyó la fecha 16 del Torneo Clausura. Platense y Gimnasia y Esgrima La Plata se vieron las caras en Vicente López y una vez que Fernando Echenique pitó el final, todo quedó definido para los octavos de final. Boca, que terminó líder de la Zona A se verá las caras con Talleres, que terminó octavos en la Zona B. Por su parte, River -sexto en su grupo- se medirá ante Racing, que fue tercero en el suyo.

Así serán los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025

Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)

Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)

Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)

Racing (3°A) vs. River (6°B)

Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)

Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Unión (2°A) vs. Gimnasia (7°B)

Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)

¿Cuándo se jugarán los octavos de final del Torneo Clausura?

Los octavos de final del Torneo Clausura se jugarán entre el sábado 22 y el miércoles 26 de noviembre. Cabe destacar que Lanús será quien cierre esta instancia el día martes ya que el próximo sábado jugará la final de la Copa Sudamericana en Paraguay ante Atlético Mineiro y debe tener un mínimo de 72 horas de descanso.

¿Cuándo y dónde será la final del Torneo Clausura?

La final del Torneo Clausura 2025 será el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Una semana más tarde será el Trofeo de Campeones en San Nicolás, donde Platense -campeón del Torneo Apertura- se medirá ante el vencedor del Torneo Clausura.

El Madre de Ciudades será el escenario de la final. (Foto: Getty).

¿En qué instancia se pueden cruzar River y Boca?

Boca Juniors terminó la temporada regular como líder de la Zona A, mientras que River fue sexto en la Zona B. Por tal motivo, la instancia en la que podría haber Superclásico será recién en semifinales. En caso de darse este cruce, el mismo será en La Bombonera, el mismo escenario que albergó el último duelo entre los equipos de Úbeda y Gallardo, que quedó en manos del Xeneize por 2 a 0.

