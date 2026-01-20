San Lorenzo le respondió a Boca por Alexis Cuello: la condición que impuso para que se concrete el pase

Desde que comenzó el mercado de pases en el fútbol argentino, uno de los principales objetivos de Boca fue Alexis Cuello, delantero que redondeó un interesante 2025 defendiendo la camiseta de San Lorenzo de Almagro. Sin embargo, los tironeos entre las instituciones se hicieron presentes desde el inicio de la ventana de transferencias.

En ese contexto, la última propuesta formal de la institución Xeneize se tradujo en 2,5 millones de dólares por el 60% de la ficha del artillero de 25 años de edad y con pasado militando en Barracas Central, Instituto de Córdoba y Almagro. Sin embargo, el mail con el ofrecimiento por parte de Boca no fue respondido de inmediato por el Ciclón.

Por el contrario, la respuesta de la entidad del barrio porteño de Boedo se hizo esperar de manera exagerada, desencadenando un fuerte malestar en el marco de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. Inclusive, este escenario generó que, prácticamente, Boca desista de hacerse con los servicios del jugador nacido en Dock Sud.

Más allá de esta situación, este martes llegó la postergada respuesta. Sergio Constantino, presidente de San Lorenzo, encabezó la comunicación indicando, tal como se esperaba teniendo en cuenta sus declaraciones públicas recientes, que las cifras ofrecidas por Boca no eran, ni por asomo, las pretendidas por el conjunto Azulgrana.

Alexis Cuello, jugador de San Lorenzo. (Foto: Getty)

“Propuesta insuficiente, por lo que no será tenida en cuenta”, comenzó manifestando San Lorenzo, según pudo saber BOLAVIP. De todos modos, posteriormente, el Ciclón le abrió la puerta al Xeneize para que las negociaciones continúen y el pase tenga chances de concretarse, siempre y cuando se eleven los números.

“No obstante, quedamos abiertos a evaluar toda nueva propuesta que se reciba a este respecto”, profundizó San Lorenzo. Este guiño le devolvió la ilusión al equipo comandado estratégicamente por Claudio Úbeda, cuya dirigencia está dispuesta a mejorar el ofrecimiento con el objetivo claro de llegar a un acuerdo lo más pronto posible.

Naturalmente, esta postura positiva de Boca ante la respuesta de San Lorenzo está directamente condicionada por lo acontecido recientemente con Marino Hinestroza, cuyo pase quedó totalmente truncado debido a que el delantero colombiano terminó aceptando la propuesta que llegó para jugar en Vasco da Gama.

San Lorenzo, abierto a negociar

Por otro lado, Ulises Morales, dirigente de la comisión transitoria de San Lorenzo, fue de la mano con la respuesta emitida oficialmente, aunque con algunas aclaraciones importantes: “Parecía el gran bazar San Lorenzo: todos se iban por dos pesos con cincuenta. Se pusieron las cosas en orden”, comenzó indicando en diálogo con DSports.

“Lo de Elías Báez es una posibilidad, pero todavía no está cerrado. Al igual que Alexis Cuello Cuello y Jhohan Romaña, San Lorenzo no le va a cortar la posibilidad de crecer a ningún futbolista. Pero tampoco vamos a regalar el patrimonio del club”, profundizó Morales, dejando en claro que no se desestimará la chance de que emigren los apuntados por otros equipos.

DATOS CLAVE

Boca ofertó 2,5 millones de dólares por el 60% del pase de Alexis Cuello.

San Lorenzo rechazó la propuesta por insuficiente, pero aceptará evaluar nuevos ofrecimientos.

