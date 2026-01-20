Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mercado de pases

San Lorenzo le respondió a Boca por Alexis Cuello: la condición que impuso para que se concrete el pase

Luego de varios días de espera, el conjunto de Boedo emitió una respuesta negativa pero que deja la puerta abierta.

Por Gabriel Casazza

Seguí a Bolavip en Google!
Alexis Cuello puede irse de San Lorenzo.
© GettyAlexis Cuello puede irse de San Lorenzo.

Desde que comenzó el mercado de pases en el fútbol argentino, uno de los principales objetivos de Boca fue Alexis Cuello, delantero que redondeó un interesante 2025 defendiendo la camiseta de San Lorenzo de Almagro. Sin embargo, los tironeos entre las instituciones se hicieron presentes desde el inicio de la ventana de transferencias.

En ese contexto, la última propuesta formal de la institución Xeneize se tradujo en 2,5 millones de dólares por el 60% de la ficha del artillero de 25 años de edad y con pasado militando en Barracas Central, Instituto de Córdoba y Almagro. Sin embargo, el mail con el ofrecimiento por parte de Boca no fue respondido de inmediato por el Ciclón.

Por el contrario, la respuesta de la entidad del barrio porteño de Boedo se hizo esperar de manera exagerada, desencadenando un fuerte malestar en el marco de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. Inclusive, este escenario generó que, prácticamente, Boca desista de hacerse con los servicios del jugador nacido en Dock Sud.

Más allá de esta situación, este martes llegó la postergada respuesta. Sergio Constantino, presidente de San Lorenzo, encabezó la comunicación indicando, tal como se esperaba teniendo en cuenta sus declaraciones públicas recientes, que las cifras ofrecidas por Boca no eran, ni por asomo, las pretendidas por el conjunto Azulgrana.

Alexis Cuello, jugador de San Lorenzo. (Foto: Getty)

Alexis Cuello, jugador de San Lorenzo. (Foto: Getty)

“Propuesta insuficiente, por lo que no será tenida en cuenta”, comenzó manifestando San Lorenzo, según pudo saber BOLAVIP. De todos modos, posteriormente, el Ciclón le abrió la puerta al Xeneize para que las negociaciones continúen y el pase tenga chances de concretarse, siempre y cuando se eleven los números.

Publicidad

“No obstante, quedamos abiertos a evaluar toda nueva propuesta que se reciba a este respecto”, profundizó San Lorenzo. Este guiño le devolvió la ilusión al equipo comandado estratégicamente por Claudio Úbeda, cuya dirigencia está dispuesta a mejorar el ofrecimiento con el objetivo claro de llegar a un acuerdo lo más pronto posible.

Marino Hinestroza planta a Boca y será nuevo refuerzo de Vasco da Gama

ver también

Marino Hinestroza planta a Boca y será nuevo refuerzo de Vasco da Gama

Naturalmente, esta postura positiva de Boca ante la respuesta de San Lorenzo está directamente condicionada por lo acontecido recientemente con Marino Hinestroza, cuyo pase quedó totalmente truncado debido a que el delantero colombiano terminó aceptando la propuesta que llegó para jugar en Vasco da Gama.

San Lorenzo, abierto a negociar

Por otro lado, Ulises Morales, dirigente de la comisión transitoria de San Lorenzo, fue de la mano con la respuesta emitida oficialmente, aunque con algunas aclaraciones importantes: “Parecía el gran bazar San Lorenzo: todos se iban por dos pesos con cincuenta. Se pusieron las cosas en orden”, comenzó indicando en diálogo con DSports.

Publicidad

“Lo de Elías Báez es una posibilidad, pero todavía no está cerrado. Al igual que Alexis Cuello Cuello y Jhohan Romaña, San Lorenzo no le va a cortar la posibilidad de crecer a ningún futbolista. Pero tampoco vamos a regalar el patrimonio del club”, profundizó Morales, dejando en claro que no se desestimará la chance de que emigren los apuntados por otros equipos.

DATOS CLAVE

  • Boca ofertó 2,5 millones de dólares por el 60% del pase de Alexis Cuello.
  • San Lorenzo rechazó la propuesta por insuficiente, pero aceptará evaluar nuevos ofrecimientos.
Publicidad
  • Boca buscará mejorar la cifra tras caerse el pase de Marino Hinestroza.
gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Hinestroza: andá a bailar samba a Brasil o quedate pescando mojarritas en Colombia, pero no vengas a Boca

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

Lee también
Hinestroza: andá a bailar samba a Brasil o quedate pescando mojarritas en Colombia, pero no vengas a Boca
Boca Juniors

Hinestroza: andá a bailar samba a Brasil o quedate pescando mojarritas en Colombia, pero no vengas a Boca

AFA prolongó el mercado de pases: todos los detalles
Fútbol Argentino

AFA prolongó el mercado de pases: todos los detalles

Mientras Boca prepara una nueva oferta, Cuello fue expulsado a los 8 minutos
Fútbol Argentino

Mientras Boca prepara una nueva oferta, Cuello fue expulsado a los 8 minutos

Francisco Cerúndolo eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal
Tenis

Francisco Cerúndolo eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo