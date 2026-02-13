San Miguel vs. Central Norte EN VIVO y ONLINE vía LPF Play por la Primera Nacional 2026: minuto a minuto

Este viernes 13 de febrero se enfrentan San Miguel y Central Norte por la fecha 1 de la Primera Nacional en el Estadio Malvinas Argentinas. El encuentro comienza a las 17:00 horas y se puede ver por LPF Play. Además, el árbitro es Franco Acita.
San Miguel y Central Norte abren la temporada 2026 de la Primera Nacional. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
Paso a paso para ver los partidos de la Primera Nacional por AFA Play
Paso 1: Elegir desde donde ver el partido.
- Desde la computadora o notebook, ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com.
- Desde el celular:
- Para teléfonos Android, ingresar a la Play Store, buscar la aplicación con el nombre “LPF Play” e instalar la misma.
- Para teléfonos Iphone, buscar “LPF Play” en la App Store e instalarla.
- Desde un Smart TV (*), ingresar a la tienda de aplicaciones, buscar “LPF Play” e instalar la aplicación. También se puede encontrar en dispositivos como Apple TV o Chromecast conectados a la TV.
(*) Si la aplicación no aparece en la tienda de aplicaciones del TV, es probable que no soporte la misma. En ese caso se puede utilizar un dispositivo externo o elegir otras opciones como conectar la notebook a la TV vía HDMI.
Paso 2: Una vez dentro de la plataforma, elegir en el 'Menú' la categoría correspondiente al partido que se desea ver (Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección).
De acuerdo con el dispositivo utilizado (web, celular o SmartTV), este menú se puede encontrar en la parte superior o en los laterales de la pantalla.
Paso 3: Elegir el partido y darle Play.
Buscar en la tira de contenidos “En Vivo” el partido que se desea ver. Una vez seleccionado el mismo, se ingresará a la pantalla de información del encuentro. Hacer clic en el botón “ver evento” y comenzará a verse el partido.
Detalles de las transmisiones
Las transmisiones constarán de una producción que incluirá:
- 3/4 cámaras por partido.
- Relator y Comentarista.
- Repeticiones y resumen de jugadas.
- Contenidos complementarios (llegada de equipos / Vestuarios / Notas en la previa y al finalizar el partido).
- Contenidos especiales (seguimiento de equipos, arenga previa, charlas técnicas, etc.)
La ilusión de San Miguel
El Trueno Verde espera por el plantel que comanda Gustavo Coleoni, y en el debut utilizará su indumentaria tradicional verdiblanca.
Terna arbitral de San Miguel vs. Central Norte
Franco Acita es el árbitro encargado de impartir justicia en San Miguel vs. Central Norte. Cabe destacar que en la Primera Nacional no hay presencia de VAR, y que el colegiado está acompañado de las siguientes autoridades:
- Asistente 1: Nahuel Rasullo
- Asistente 2: Francisco Gugliota
- Cuarto árbitro: Damián Rubino
La posible formación de Central Norte vs. San Miguel
Enzo Vázquez; Mauricio Rosales, Gonzalo Castilla, Leonardo Felissia, Ramiro Enríquez, Pedro Sanz; Kevin Fernández, Maximiliano Ribero, Gonzalo Álvez, Franco Vedoya; y Tiago Taobas. DT: Adrián Bastía.
La posible formación de San Miguel vs. Central Norte
Juan Manuel Lungarzo; Lucio Pérez, Dixon Rentería, Facundo Cardozo, Alexis Cruz; Lucas Brochero, Iván Ramírez, Leandro Desábato, Jorge Ferrero; Máximo Oses y Bruno Nasta. DT: Gustavo Coleoni.
Palabra autorizada