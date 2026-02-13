San Miguel vs. Central Norte EN VIVO y ONLINE vía LPF Play por la Primera Nacional 2026: minuto a minuto

16:08hs Paso a paso para ver los partidos de la Primera Nacional por AFA Play

Paso 1: Elegir desde donde ver el partido.

Desde la computadora o notebook , ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com.

, ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com. Desde el celular : Para teléfonos Android, ingresar a la Play Store, buscar la aplicación con el nombre “LPF Play” e instalar la misma. Para teléfonos Iphone, buscar “LPF Play” en la App Store e instalarla.

: Desde un Smart TV (*), ingresar a la tienda de aplicaciones, buscar “LPF Play” e instalar la aplicación. También se puede encontrar en dispositivos como Apple TV o Chromecast conectados a la TV.

(*) Si la aplicación no aparece en la tienda de aplicaciones del TV, es probable que no soporte la misma. En ese caso se puede utilizar un dispositivo externo o elegir otras opciones como conectar la notebook a la TV vía HDMI.

Paso 2: Una vez dentro de la plataforma, elegir en el 'Menú' la categoría correspondiente al partido que se desea ver (Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección).

De acuerdo con el dispositivo utilizado (web, celular o SmartTV), este menú se puede encontrar en la parte superior o en los laterales de la pantalla.

Paso 3: Elegir el partido y darle Play.

Buscar en la tira de contenidos “En Vivo” el partido que se desea ver. Una vez seleccionado el mismo, se ingresará a la pantalla de información del encuentro. Hacer clic en el botón “ver evento” y comenzará a verse el partido.

Detalles de las transmisiones

Las transmisiones constarán de una producción que incluirá: