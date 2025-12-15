Inversión multimillonaria para construir el estadio del equipo más popular de Sudamérica

El fútbol está inmerso en una época en la que los clubes más importantes están modernizando sus infraestructuras por diversos motivos. Y como no podía ser de otra manera, Flamengo no se quedó atrás y construirá un estadio imponente para albergar a sus fanáticos. De esta manera, definitivamente dejará el mítico Estadio Maracaná y empezará a utilizar su nueva casa en Río de Janeiro.

Cabe recordar que el gigante brasileño es el equipo con más hinchas del continente y en la actualidad no cuenta con un recinto propio para albergar a sus simpatizantes. Tal es así que desde hace muchos años ejerce la localía en el estadio que pertenece a la reconocida ciudad, que además comparte con Fluminense, su principal clásico rival de toda la vida por cercanía.

Lo cierto es que se hará una inversión de 600.000.000 de dólares para construir el nuevo estadio de Flamengo. Este gasto sustancial abarca distintas aristas pero el objetivo está puesto en que, una vez finalizados todos los trabajos correspondientes, el Mengao tenga a disposición un recinto con 72.000 espectadores para hacer de local durante sus compromisos.

El render de lo que será el futuro estadio de Flamengo en Río de Janeiro.

Un detalle relevante a tener en cuenta es que la institución ya adquirió los terrenos en los que se encontrará el futuro coliseo. Dicho sitio pertenecía a Caixa, donde tenía lugar el viejo gasómetro de Río de Janeiro, que consta de 86 mil metros cuadrados. Allí, además del estadio en cuestión, también se realizarán distintos trabajos para las restantes instalaciones del lado externo.

Si todo continúa según lo planeado, la meta de Flamengo está en comenzar la obra en 2031, debido a que primero debe llevarse a cabo una reubicación de una subestación de gas que ocupa gran parte del terreno y hay que evitar los riesgos eventuales. Para sumar más información, se trataría de 3 años de obra en su totalidad, por lo que a fines de 2034 estaría finalizado al 100%.

De esta manera, el reciente campeón de la Copa Libertadores 2025 está próximo a realizar la construcción de su nuevo estadio, tal como se informó anteriormente. Aunque siempre fue un histórico de Brasil y Sudamérica, en los últimos años Flamengo vivió un crecimiento exponencial y sus instalaciones no podían ir en otro sentido, por lo que se comunicó esta sustancial futura obra.

Los estadios con más capacidad de Latinoamérica

Más Monumental (Buenos Aires, Argentina): 85,018 espectadores Estadio Azteca (Ciudad de México, México): 83.264 espectadores. Estadio Monumental “U” (Lima, Perú): 80.093 espectadores. Estadio Maracaná (Río de Janeiro, Brasil): 78.838 espectadores. Estadio Mané Garrincha (Brasilia, Brasil): 72.788 espectadores.

DATOS CLAVE