Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

La durísima crítica de Martínez Quarta a sus compañeros tras la derrota de River ante Boca: “Necesitamos hombres”

El referente del plantel del Millonario hizo una fuerte autocrítica en la que incluyó una debilidad propia de los jugadores.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Lucas Martínez Quarta, defensor central de River Plate.
© GettyLucas Martínez Quarta, defensor central de River Plate.

El Superclásico del fútbol argentino ya es historia: Boca le ganó 2-0 a River. De esta manera, el Xeneize selló la clasificación a la próxima Copa Libertadores y agudizó aún más la tremenda crisis del Millonario, que acumula 8 derrotas en sus últimos 11 partidos. En ese contexto sumamente adverso, Lucas Martínez Quarta dejó una frase muy fuerte que apunta contra sus propios compañeros.

Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el equipo de Claudio Úbeda se impuso con mucha superioridad desde el juego y así lo reflejó en el resultado. Incluso, mereció tener una ventaja más abultada pero no concretó las múltiples chances claras de gol que generó en el segundo tiempo. Los de Marcelo Gallardo volvieron a defraudar y no mostraron signos de reacción, una vez más.

Lo cierto es que después de perder el Superclásico ante Boca, Martínez Quarta explotó y desató una bomba dentro del vestuario de River. “Estamos dejando mucho que desear, necesitamos hombres”, sentenció el zaguero central que es una de las voces más autorizadas dentro del plantel del Millonario, donde dio a entender una clara debilidad que tienen puertas adentro.

Lucas Martínez Quarta, zaguero central de River Plate. (Getty Images)

Lucas Martínez Quarta, zaguero central de River Plate. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el Chino amplió su discurso al respecto. “La lectura que hago, sinceramente, fue una mierda“, manifestó sobre el partido que jugó el Millonario. Pocos segundos más tarde, el experimentado zaguero central añadió: “No estuvimos a la altura de este partido. Hay que hacerse cargo, levantar la mano y ser responsables”.

Inmediatamente después, el defensor de 29 años continuó con su descargo en una conversación exclusiva con ESPN. “Lamentablemente, estamos metidos en un pozo del que no podemos salir pero estamos para dar la cara”, expresó. Y además, también le dejó un mensaje a los hinchas, donde soltó: “Pedirle perdón a la gente porque estamos en deuda, somos conscientes de eso”.

Publicidad
Tweet placeholder

Cabe recordar que en el último partido en condición de local, los jugadores de River se fueron insultados y silbados por unanimidad del Estadio Monumental. “Que se vayan todos” y el típico “jugadores…” se hicieron presentes el pasado fin de semana en la caída del Millonario frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y ahora hay que sumarle la nueva dura derrota ante Boca…

DATOS CLAVE

  • El protagonista Lucas Martínez Quarta (River) declaró: “Estamos dejando mucho que desear, necesitamos hombres“, apuntando a sus compañeros.
  • River Plate perdió el Superclásico 2-0 ante Boca Juniors, sumando 8 derrotas en sus últimos 11 partidos.
  • Martínez Quarta afirmó en ESPN que la lectura del partido fue “una mierda” y que River “no estuvo a la altura” del Superclásico.
Publicidad
La drástica decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River en el Superclásico ante Boca

ver también

La drástica decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River en el Superclásico ante Boca

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Acuña, Rivero y Martínez Quarta, con 4 amarillas: ¿qué debe hacer Gallardo?
River Plate

Acuña, Rivero y Martínez Quarta, con 4 amarillas: ¿qué debe hacer Gallardo?

River hoy: qué necesita para clasificar a la Libertadores, los tres recuperados y el gran presente en la MLS de un borrado por Gallardo
River Plate

River hoy: qué necesita para clasificar a la Libertadores, los tres recuperados y el gran presente en la MLS de un borrado por Gallardo

El picante cruce entre Martínez Quarta y Girotti que no se vio en la transmisión: "Canchero de mier..."
Fútbol Argentino

El picante cruce entre Martínez Quarta y Girotti que no se vio en la transmisión: "Canchero de mier..."

Zeballos: "Vamos a salir campeones"
Boca Juniors

Zeballos: "Vamos a salir campeones"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo