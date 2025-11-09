La durísima crítica de Martínez Quarta a sus compañeros tras la derrota de River ante Boca: “Necesitamos hombres”

El Superclásico del fútbol argentino ya es historia: Boca le ganó 2-0 a River. De esta manera, el Xeneize selló la clasificación a la próxima Copa Libertadores y agudizó aún más la tremenda crisis del Millonario, que acumula 8 derrotas en sus últimos 11 partidos. En ese contexto sumamente adverso, Lucas Martínez Quarta dejó una frase muy fuerte que apunta contra sus propios compañeros.

Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el equipo de Claudio Úbeda se impuso con mucha superioridad desde el juego y así lo reflejó en el resultado. Incluso, mereció tener una ventaja más abultada pero no concretó las múltiples chances claras de gol que generó en el segundo tiempo. Los de Marcelo Gallardo volvieron a defraudar y no mostraron signos de reacción, una vez más.

Lo cierto es que después de perder el Superclásico ante Boca, Martínez Quarta explotó y desató una bomba dentro del vestuario de River. “Estamos dejando mucho que desear, necesitamos hombres”, sentenció el zaguero central que es una de las voces más autorizadas dentro del plantel del Millonario, donde dio a entender una clara debilidad que tienen puertas adentro.

Lucas Martínez Quarta, zaguero central de River Plate. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el Chino amplió su discurso al respecto. “La lectura que hago, sinceramente, fue una mierda“, manifestó sobre el partido que jugó el Millonario. Pocos segundos más tarde, el experimentado zaguero central añadió: “No estuvimos a la altura de este partido. Hay que hacerse cargo, levantar la mano y ser responsables”.

Inmediatamente después, el defensor de 29 años continuó con su descargo en una conversación exclusiva con ESPN. “Lamentablemente, estamos metidos en un pozo del que no podemos salir pero estamos para dar la cara”, expresó. Y además, también le dejó un mensaje a los hinchas, donde soltó: “Pedirle perdón a la gente porque estamos en deuda, somos conscientes de eso”.

Cabe recordar que en el último partido en condición de local, los jugadores de River se fueron insultados y silbados por unanimidad del Estadio Monumental. “Que se vayan todos” y el típico “jugadores…” se hicieron presentes el pasado fin de semana en la caída del Millonario frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y ahora hay que sumarle la nueva dura derrota ante Boca…

