Tras contratar a Rodrigo Aliendro, Vélez ultima detalles para cerrar a otro borrado por Gallardo en River

Guillermo Barros Schelotto dio el OK, y el Fortín avanzará por Manuel Lanzini para reforzar la zona media del equipo de Liniers. Todos los detalles.

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez.
Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez.

El mercado de pases de Vélez Sarsfield ha sido movido durante las últimas semanas. A las importantes bajas de Valentín Gómez, Álvaro Montoro y Damián Fernández se sumaron las altas de Lisandro Magallán, Diego Valdés, Rodrigo Aliendro y el arquero Álvaro Montero. Ahora, el Fortín está ultimando detalles para cerrar a su refuerzo estrella.

Luego de las negociaciones fallidas para incorporar a Franco Cristaldo, futbolista pretendido por Guillermo Barros Schelotto para el mediocampo, los de Liniers recurrieron a una fórmula que ya les dio resultados anteriormente, y comenzaron las charlas con River para cerrar el traspaso de Manuel Lanzini.

El jugador fue marginado por Marcelo Gallardo y no volverá a jugar en el Millonario por decisión del DT. Así como sucedió con Rodrigo Aliendro, para convertirse en refuerzo, ahora Lanzini podría arribar a Vélez si todas las partes llegan a un acuerdo.

El ex West Ham está dispuesto a llegar al equipo dirigido por Barros Schelotto por dos motivos principales: primero y principal, porque accedió bajar sus pretensiones salariales para que el pase se ejecute, y porque además su intención es seguir residiendo en Buenos Aires. La continuidad de su carrera en Vélez le aseguraría no tener que suspender su plan de vida.

Manuel Lanzini interesa en Vélez

Manuel Lanzini interesa en Vélez

El futbolista es del agrado del cuerpo técnico fortinero y podría sellarse su pase en las próximas horas. Para que esto se concrete, Lanzini deberá desvincularse de River, para luego firmar su nuevo vínculo con Vélez.

Cabe destacar que el Fortín puede incorporar una cara nueva con el mercado cerrado, ya que Valentín Gómez se marchó a Real Betis una vez que el libro de pases llegó a su fin, lo que le habilitó una ventana para cerrar un traspaso.

Los números de Manuel Lanzini desde su vuelta a River

Tras su regreso al Millonario hace dos años, el mediocampista disputó un total de 48 partidos. En los mismos, convirtió dos goles, aportó una asistencia y recibió tres tarjetas amarillas. Además, se consagró campeón de dos torneos a nivel local.

Otros traspasos recientes de River a Vélez

Además de la llegada reciente de Rodrigo Aliendro, y la negociación en camino con Lanzini, Vélez ha sumado varias caras desde River en los últimos mercados. Emanuel Mammana, Elías Gómez, Braian Romero y Tomás Galván son algunos de los casos más cercanos en el tiempo. ¿Será Lanzini una cara nueva más de esta sociedad?

