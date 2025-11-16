Los mejores memes del empate entre River y Vélez por el Torneo Clausura

River empató sin goles Vélez en Liniers en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, en un partido cargado de tensiones. El Millonario, que sigue sin ganar, no logró asegurar su pasaje a la Copa Libertadores vía tabla anual. Y, como suele ocurrir en este tipo de partidos, sumado a un contexto adverso, las redes sociales explotaron al ritmo de cada jugada.

La repercusión fue inmediata. Tanto hinchas de River como usuarios neutrales aprovecharon el contexto para desplegar toda su creatividad en forma de memes. El foco de las publicaciones estuvo repartido en distintos momentos del encuentro, desde las reacciones a la actuación de Manuel Lanzini —quien jugó por primera vez frente a River desde su salida— hasta los comentarios por la lesión de Fabricio Bustos, que encendió nuevamente la queja de los millonarios por la seguidilla de bajas físicas en el equipo de Marcelo Gallardo.

Además, múltiples acciones aisladas y la tensión acumulada también dieron lugar a una catarata de humor y sarcasmo. Lo cierto es que los hinchas atravesaron el partido con los nervios de punta, pero en redes sociales varios eligieron convertir esa tensión en sonrisas.

