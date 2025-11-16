Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Los mejores memes del empate entre River y Vélez por el Torneo Clausura

Las redes sociales estallaron con la igualdad sin goles ocurrida en Liniers, por el cierre de la etapa regular.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Los mejores memes de River vs. Vélez.
Los mejores memes de River vs. Vélez.

River empató sin goles Vélez en Liniers en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, en un partido cargado de tensiones. El Millonario, que sigue sin ganar, no logró asegurar su pasaje a la Copa Libertadores vía tabla anual. Y, como suele ocurrir en este tipo de partidos, sumado a un contexto adverso, las redes sociales explotaron al ritmo de cada jugada.

La repercusión fue inmediata. Tanto hinchas de River como usuarios neutrales aprovecharon el contexto para desplegar toda su creatividad en forma de memes. El foco de las publicaciones estuvo repartido en distintos momentos del encuentro, desde las reacciones a la actuación de Manuel Lanzini —quien jugó por primera vez frente a River desde su salida— hasta los comentarios por la lesión de Fabricio Bustos, que encendió nuevamente la queja de los millonarios por la seguidilla de bajas físicas en el equipo de Marcelo Gallardo.

Además, múltiples acciones aisladas y la tensión acumulada también dieron lugar a una catarata de humor y sarcasmo. Lo cierto es que los hinchas atravesaron el partido con los nervios de punta, pero en redes sociales varios eligieron convertir esa tensión en sonrisas.

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
Publicidad
Publicidad
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Que Lautaro Martínez sea suplente es una de las grandes injusticias de la historia de la Selección"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Pese a no ser citados, Paulo Díaz y Borja acompañaron a Liniers al plantel de River
River Plate

Pese a no ser citados, Paulo Díaz y Borja acompañaron a Liniers al plantel de River

Enzo Pérez, sobre la falta de minutos, la renovación y el malestar con Gallardo: "No hace falta aclarar nada"
River Plate

Enzo Pérez, sobre la falta de minutos, la renovación y el malestar con Gallardo: "No hace falta aclarar nada"

River igualó 0-0 ante Vélez y complicó más su clasificación a la Copa Libertadores 2026
Fútbol Argentino

River igualó 0-0 ante Vélez y complicó más su clasificación a la Copa Libertadores 2026

Boca y Tigre se enfrentan por el Torneo Clausura: goles, videos e incidencias
Boca Juniors

Boca y Tigre se enfrentan por el Torneo Clausura: goles, videos e incidencias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo