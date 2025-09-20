Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

El descargo de Manu Lanzini tras las críticas de su padre a Marcelo Gallardo: “Espero que sepan entender”

El volante no se quedó callado tras el revuelo que generó la publicación de Héctor, su papá, festejando el debut goleador de su hijo en Vélez y apuntando contra el Muñeco.

Por Bruno Carbajo

Lanzini rompió el silencio en medio del palazo de su padre a Gallardo.
© @manulanziniLanzini rompió el silencio en medio del palazo de su padre a Gallardo.

Manuel Lanzini vivió un fin de semana agitado. Pasó de ser la gran figura en el triunfo de Vélez sobre San Martín en San Juan, con gol y asistencia para el 2-1, a verse envuelto en una polémica extradeportiva que agitó las aguas tanto en Liniers como en Núñez. Y es que su padre, Héctor, no se guardó nada y apuntó fuerte contra Marcelo Gallardo, el exentrenador de su hijo en River.

El posteo apareció pocas horas después de la victoria del Fortín. “Cuando jugás con un verdadero 10 pasan estas cosas. Y cuando tenés un DT que sabe darte confianza, aún más”, escribió, en clara alusión a la salida del volante en River, sin ser tenido en cuenta por el Muñeco. El mensaje, que rápidamente tomó repercusión, terminó siendo borrado en las primeras horas del sábado.

Ante el revuelo, el propio Manu decidió romper el silencio y salió a aclarar su postura. En sus redes, el volante eligió un mensaje conciliador en el que primero se refirió a los hinchas fortineros: “+3, vamos todos juntos. Feliz por mi primer gol con esta camiseta”, escribió para luego agregar un párrafo acerca de su situación personal. “Espero que sepan entender que a veces las cosas que son externas a uno son difíciles de controlar y uno no se puede hacer cargo de los dichos ajenos”, sostuvo, acompañado de un emoji de disculpas.

Con ese descargo, Lanzini buscó desligarse de la polémica. Lejos de abrir un frente, el ex River calmó las aguas y centró el foco nuevamente en lo futbolístico, donde Vélez se juega nada menos que el pase a semifinales de la Copa Libertadores frente a Racing en Avellaneda, al igual que el Millonario lo hará con Palmeiras en Brasil.

El posteo de Manu Lanzini sobre el dardo de su padre a Gallardo.

El posteo de Manu Lanzini sobre el dardo de su padre a Gallardo.

Vale recordar que hace algunas semanas, en diálogo con ESPN, el mediocampista ya había dado su visión sobre lo que fue su salida de River. “La verdad es que no me esperaba lo que pasó en River, pensaba terminar mi contrato en el club, pero Gallardo tenía que tomar decisiones y lo tuve que aceptar. Obvio que me hubiese encantado que mi último paso por la institución hubiese sido de otra manera”, reconoció. Así, Manu Lanzini opta por mirar hacia adelante.

Publicidad
Con Mastantuono y Lamine Yamal incluidos, las 10 figuras juveniles que no estarán en el Mundial Sub-20

ver también

Con Mastantuono y Lamine Yamal incluidos, las 10 figuras juveniles que no estarán en el Mundial Sub-20

Horacio Elizondo y el VAR, el Superclásico y el peor insulto que recibió: “El árbitro tiene una estructura psicológica sadomasoquista”

ver también

Horacio Elizondo y el VAR, el Superclásico y el peor insulto que recibió: “El árbitro tiene una estructura psicológica sadomasoquista”

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
El papá de Lanzini destruyó a Gallardo y lo puso por debajo de Guillermo
Fútbol Argentino

El papá de Lanzini destruyó a Gallardo y lo puso por debajo de Guillermo

Latorre criticó el planteo de Gallardo tras la derrota de River con Palmeiras: "No tiene identidad"
River Plate

Latorre criticó el planteo de Gallardo tras la derrota de River con Palmeiras: "No tiene identidad"

Sin 10 titulares, Gallardo confirmó los citados vs. Atlético Tucumán
River Plate

Sin 10 titulares, Gallardo confirmó los citados vs. Atlético Tucumán

El noble gesto de Franco Colapinto con Alpine tras su choque en la qualy del GP de Bakú
FÓRMULA 1

El noble gesto de Franco Colapinto con Alpine tras su choque en la qualy del GP de Bakú

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo