El descargo de Manu Lanzini tras las críticas de su padre a Marcelo Gallardo: “Espero que sepan entender”

Manuel Lanzini vivió un fin de semana agitado. Pasó de ser la gran figura en el triunfo de Vélez sobre San Martín en San Juan, con gol y asistencia para el 2-1, a verse envuelto en una polémica extradeportiva que agitó las aguas tanto en Liniers como en Núñez. Y es que su padre, Héctor, no se guardó nada y apuntó fuerte contra Marcelo Gallardo, el exentrenador de su hijo en River.

El posteo apareció pocas horas después de la victoria del Fortín. “Cuando jugás con un verdadero 10 pasan estas cosas. Y cuando tenés un DT que sabe darte confianza, aún más”, escribió, en clara alusión a la salida del volante en River, sin ser tenido en cuenta por el Muñeco. El mensaje, que rápidamente tomó repercusión, terminó siendo borrado en las primeras horas del sábado.

Ante el revuelo, el propio Manu decidió romper el silencio y salió a aclarar su postura. En sus redes, el volante eligió un mensaje conciliador en el que primero se refirió a los hinchas fortineros: “+3, vamos todos juntos. Feliz por mi primer gol con esta camiseta”, escribió para luego agregar un párrafo acerca de su situación personal. “Espero que sepan entender que a veces las cosas que son externas a uno son difíciles de controlar y uno no se puede hacer cargo de los dichos ajenos”, sostuvo, acompañado de un emoji de disculpas.

Con ese descargo, Lanzini buscó desligarse de la polémica. Lejos de abrir un frente, el ex River calmó las aguas y centró el foco nuevamente en lo futbolístico, donde Vélez se juega nada menos que el pase a semifinales de la Copa Libertadores frente a Racing en Avellaneda, al igual que el Millonario lo hará con Palmeiras en Brasil.

El posteo de Manu Lanzini sobre el dardo de su padre a Gallardo.

Vale recordar que hace algunas semanas, en diálogo con ESPN, el mediocampista ya había dado su visión sobre lo que fue su salida de River. “La verdad es que no me esperaba lo que pasó en River, pensaba terminar mi contrato en el club, pero Gallardo tenía que tomar decisiones y lo tuve que aceptar. Obvio que me hubiese encantado que mi último paso por la institución hubiese sido de otra manera”, reconoció. Así, Manu Lanzini opta por mirar hacia adelante.

