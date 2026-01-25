Tras la polémica frase de Riquelme, Paredes retrucó: “Voy a estar en deuda toda la vida con Boca”

En la calurosa tarde del domingo, Boca venció 1-0 a Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El gol lo convirtió Lautaro Di Lollo, luego de un magnífico envío aéreo ejecutado por Leandro Paredes desde el tiro de esquina, que le permitió al Xeneize imponerse por la mínima ante un siempre muy complicado rival como el Malevo y su ya habitual férrea defensa.

Todo indicaba que el partido iba a cerrarse en un empate sin emociones, con más dudas que certezas para el elenco de la ribera. Sin embargo, apeló a la táctica que tanto resultado le brindó durante el segundo semestre de 2025: la pelota parada. Y al término del encuentro ante los de Bajo Flores, el campeón del mundo se refirió a una frase de Juan Román Riquelme: “El equipo está en deuda”.

Lo cierto es que, tras el triunfo ante Deportivo Riestra, Leandro se sinceró y sorprendió a todos. “Yo soy uno de los que piensa que voy a estar toda la vida en deuda con Boca“, sentenció Paredes en primera instancia ante el micrófono. “Haga lo que haga o consiga lo que consiga, voy a estar siempre en deuda con la gente“, agregó inmediatamente después el capitán del Xeneize.

Pocos segundos más tarde, el futbolista de la Selección Argentina continuó con su relato, pero esta vez hizo un breve análisis de lo que fue el desarrollo del compromiso por el debut en el campeonato. “Fuimos muy sólidos, fuimos pacientes. Tuvimos la paciencia que queríamos tener para este tipo de partidos. Al Final pudimos encontrar el gol que era lo más importante“, sostuvo.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el mediocampista amplió su discurso al respecto. “Hicimos el partido que habíamos preparado contra un rival muy muy difícil“, reconoció ante las armas que presentó el Malevo y las complicaciones que le generó. “Llevarnos los tres puntos para nosotros es muy importante“, aseguró para culminar con sus declaraciones el volante central.

El capitán y máximo referente en el vestuario azul y oro, tuvo un partido más que correcto, aunque no se lució como en otras ocasiones. Solo a modo de ejemplo, repasamos algunas estadísticas de Paredes ante Riestra: 101 pases completados, 6 chances creadas, 6 duelos ganados, 4 recuperaciones y 1 asistencia. Así, el campeón del mundo fue clave para el arduo triunfo por 1-0 en La Bombonera.

