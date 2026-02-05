Tras un fuerte cruce, la polémica frase de Diego Latorre al Chavo Fucks: “Empezá a estudiar”

Este jueves 5 de enero se vivió una jornada caliente durante la emisión de F90, el reconocido programa deportivo que se transmite a través de la señal de ESPN. En esta ocasión, Diego Latorre protagonizó una acalorada discusión con Diego Fucks en la que evidenciaron tener posturas muy distintas durante un debate en el que se elevó la temperatura y cruzaron frases que generaron mucho ruido.

Mientras se discutía sobre la tecnología en el fútbol y las reiteradas lesiones, el Chavo deslizó: “Los GPS son para tener mediciones individuales“. Esas palabras generaron un fuerte malestar en el ex futbolista que, casi sin dejar pasar ni medio segundo, respondió: “No hablo más. No puedo hablar así“. E inmediatamente, redobló: “¿Por qué el (Manchester) City tiene 7 lesionados, el Arsenal 8 lesionados?“.

Haciendo hincapié en la motricidad de los jugadores, que van más allá de un análisis de datos ya que también pueden lesionarse por factores externos, Gambeta fue por más. “¿Vos sabés cómo se lesionó Gvardiol, por ejemplo? ¿Vos sabés cómo se lesionó Rubén Días en el Manchester City?“, le preguntó a Fucks. Fue ahí cuando, ante la respuesta negativa, Latorre retrucó: “Empezá a estudiar entonces“.

Diego Latorre, comentarista de ESPN.

Pocos segundos después, el ex jugador continuó: “No me hables de GPS, hablame de juego real. El futbolista juega realmente dentro de la cancha”. En ese momento, volvió a hacer referencia a que las lesiones pueden darse luego de contactos físicos con los rivales, a pesar de no tener intención y fue ahí cuando manifestó: “El gesto del fútbol está determinado por el adversario también“.

En una mezcla de broma pero con claros signos de enojo por el acalorado debate que se generó, Latorre le dedicó una frase a Sebastián Vignolo. Por su cercana amistad y constantes trabajos en conjunto, Gambeta se dirigió al Pollo como conductor del programa y le expresó: “Vos me tenés que pagar una parte del sueldo, por las cosas que tengo que escuchar en este programa“.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Para aclarar la postura de Latorre, es conveniente utilizar el ejemplo de la lesión que menciona como argumento. La fractura de tibia de Josko Gvardiol fue tras un leve roce con Malo Gusto que le impidió pisar adecuadamente en el campo de juego, durante un enfrentamiento entre Manchester City y Chelsea. Es decir, no fue un déficit del propio jugador, no hubo intención del rival, derivó en un mal movimiento y ahora es baja durante largos meses.

ver también Boca volvió a llamar a Estudiantes y ahora va por Edwuin Cetré

DATOS CLAVE

Diego Latorre protagonizó una acalorada discusión con Diego Fucks por dos posturas muy distintas ante las lesiones de los jugadores.

protagonizó una acalorada discusión con por dos posturas muy distintas ante las lesiones de los jugadores. El ex jugador argumentó con fundamentos su opinión y apuntó contra el Chavo: “ Empezá a estudiar “.

“. Durante el ida y vuelta en el programa F90 de ESPN, Latorre le manifestó: “No me hables de GPS, hablame de juego real“.

Publicidad