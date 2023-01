Una arritmia cardíaca lo obligó a dejar el fútbol, por lo que se generó un enorme dolor entre todos los fanáticos del deporte, como así también en quienes siguen asiduamente a FC Barcelona, su último equipo como profesional. Y después de casi dos temporadas, Sergio Agüero volverá a jugar.

Diferentes estudios médicos aseveraron que el Kun no iba a poder retornar a las canchas en el corto plazo, por lo que debió retirarse y esperar a que las nuevas prescripciones médicas le indicaran una mejora en su salud. Y luego de haber sido uno de los grandes protagonistas en los festejos del campeonato mundial que logró la Selección Argentina en Qatar, el ex Manchester City tendrá su ansiado regreso.

A pesar de que no será en un partido oficial, Agüero fue invitado a disfrutar de la Noche Amarilla, el evento anual que organiza Barcelona SC para presentar a los refuerzos que tendrá en la temporada. Además de las nuevas figuras que vestirán la camiseta de los ecuatorianos, habrá diversas estrellas. Entre ellas, el Kun.

"Tengo controles del cardiólogo, estoy muy bien y ya empecé a entrenar, así que podré jugar en la Noche Amarilla. Espero divertirme y sentir de nuevo la cancha", aseveró el ex Independiente a través de un stream con Carlos Alfaro Moreno, donde además aseveró cómo fue que se dio su convocatoria al histórico partido: "Salí a comer en Qatar y estaba viendo el primer partido de Ecuador en el Mundial. Unos hinchas de Barcelona SC me reconocieron y me pidieron que venga a la Noche Amarilla".

El próximo sábado 28 de enero, en el Estadio Monumental Banco Pichincha, se celebrará el encuentro donde el Kun Agüero volverá a las canchas, tal como ocurrió con Carlos Tevez en la edición de 2022, o como con Ronaldinho en 2016. Por este partido también pasaron figuras estelares de la talla de Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo, Diego Forlán y Kaká, entre otros.