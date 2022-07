"No cerró la puerta": Después de que se cayera su arribo a River, Luis Suárez define su futuro

Todos los hinchas de River, incluso del fútbol sudamericano y, principalmente del argentino, se ilusionaron con el posible arribo de Luis Suárez. Si bien dependía de lo que sucediera con la suerte de los comandados por Marcelo Gallardo en la CONMEBOL Libertadores, donde el propio delantero explicó que había un precontrato firmado, ahora está por confirmarse su próximo destino.

La obsesión del Pistolero está puesta en llegar con ritmo al Mundial de Qatar, el cual será el último que dispute con la Selección de Uruguay, por lo que si no aparece una seductora opción del fútbol europeo, su idea es poder retornar a Sudamérica. Y en las últimas horas, apareció una chance que sorprendió a varios.

Nacional de Montevideo se encargó de abrirle las puertas al ex Barcelona y Liverpool, ya que está peleando la CONMEBOL Sudamericana y sueña con volver a levantar un torneo internacional después de 33 años. Si bien todo pareciera ser una situación utópica, el presidente del Bolso, José Fuentes, dio detalles del diálogo que mantuvo con Suárez.

"Hablé con Luis Suárez por teléfono. No cerró la puerta a volver a Nacional. Me dejó en claro su amor por el club. Fue una charla muy linda y afectuosa", supo explicar el mandamás del Bolso, mediante una entrevista con el programa radial uruguayo Último al Arco.

Tras generar una gran impresión en quienes estaban pendientes de sus declaraciones, Fuentes brindó algunos detalles de la charla con el Pistolero: "Me quedé sumamente conforme por como fue su reacción y el diálogo que tuve con Suárez. La puerta está abierta. No hablamos de dinero, si Luis toma la decisión de venir no va a ser por plata, va a ser por amor a Nacional", enfatizó. Las chances están, pero ¿cumplirá el sueño de todos llos hinchas del conjunto uruguayo?