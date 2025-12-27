Es tendencia:
Max Verstappen perdió el récord perfecto de 95 Grandes Premios que mantenía en la Fórmula 1 desde 2021

El tetracampeón del mundo había logrado encadenar casi un centenar de Grandes Premios, pero este año esa marca llegó a su fin.

Por Germán Celsan

Max Verstappen cortó una racha de 95 Grandes Premios pasando a Q2
© GettyMax Verstappen cortó una racha de 95 Grandes Premios pasando a Q2

La temporada 2025 de la Fórmula 1 significó el fin de la racha de cuatro campeonatos del mundo consecutivos para Max Verstappen, con Lando Norris consagrándose por apenas dos puntos de diferencia. Pero, por si no haber podido ganar su quinto título al hilo no hubiera sido suficiente, este año Verstappen también perdió un récord perfecto que mantuvo por 95 Grandes Premios, desde 2021.

En el Gran Premio de Brasil, Max Verstappen finalizó tercero, en lo que significó una enorme remontada, ya que había iniciado la carrera desde el puesto 16 de la grilla de partida. Esto producto a lo que fue su primera eliminación en Q1 en más de cuatro años. En Interlagos, Max Verstappen cortó una racha de 95 Grandes Premios pasando, como mínimo, a Q2.

Max Verstappen y los problemas de Red Bull

Los problemas de Red Bull le costaron la posibilidad de ser campeón por quinta vez consecutiva. (Getty)

Quedar eliminado en Q1 era algo que Max Verstappen no sufría desde el Gran Premio de Rusia en 2021, carrera en la que partió último y terminó en segunda posición. Desde entonces, en esas 95 clasificaciones, apenas tres veces había quedado fuera en Q2, y en las otras 92, se había metido entre los diez mejores. En 41 ocasiones, fue el ganador de la clasificación.

¿Max Verstappen será candidato en 2026?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará un antes y después, un cambio de era. Y con ello, mucho del éxito de las escuderías dependerá del trabajo de los ingenieros y mecánicos en diseñar el mejor auto y la mejor unidad de potencia bajo las nuevas regulaciones.

Es por ello que posicionar a cualquier piloto como candidato antes de ver a los autos en pista es un error. En cualquier caso, Max Verstappen dejó claro en este 2025 que, incluso sin tener el mejor coche, puede ser competitivo y que es el mejor piloto en la parrilla en estos momentos.

Verstappen dependerá del trabajo de sus ingenieros para ver si puede pelear el título en 2026.

Verstappen dependerá del trabajo de sus ingenieros para ver si puede pelear el título en 2026.

Aun así, también vale destacar que Red Bull Racing puso mucho de su esfuerzo en este 2025 en mejorar el coche y pelear el campeonato hasta el final, lo cual limitó el trabajo en el monoplaza de la próxima temporada. Habrá que ver si penalizan por ello.

En síntesis

  • Max Verstappen cortó una racha de 95 Grandes Premios clasificando al menos a Q2.
  • La eliminación en Q1 en Brasil fue la primera para Verstappen desde Rusia 2021.
  • De esos 95 Grandes Premios, en 41 había clasificado en primera posición.
germán celsan
Germán Celsan

