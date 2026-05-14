A 5 días para que Ancelotti de la lista definitiva de Brasil para el Mundial, Neymar brilló en Santos y despertó elogios de su DT: “Puede ayudar de muchas formas”

Tras el triunfo 2-0 sobre Coritiba en Copa de Brasil, Cuca dijo que la convocatoria de su capitán para la Copa del Mundo está encaminada.

A Neymar le ha sentado bien aparecer en la lista de 55 futbolistas que Carlo Ancelotti elaboró para que la Selección de Brasil pueda presentar ante FIFA el pasado lunes 11 de mayo, que lo mantiene a la expectativa de poder disputar el próximo Mundial incluso cuando no ha sido convocado desde que el entrenador italiano asumió el mando.

Tanto es así que en el primer partido que disputó después de saberse en la pre lista, entregó una asistencia y tuvo una destacada actuación en la victoria de Santos 2-0 sobre Coritiba para que su equipo logre ganar la serie de quina ronda de la Copa Brasil; además de llevarse los elogios de su entrenador una vez finalizado el encuentro.

“Creo que con cada partido Neymar demuestra su valía. Ya no es el de antes, que recibía la pelota y se metía hacia adentro. Ahora crea enormes dificultades al rival. En la Selección puede ayudar de muchas formas: bajando a recibir, asistiendo, reteniendo la pelota, organizando, rematando. Juega por la banda, de 10 o de falso 9″, manifestó Cuca para sumar argumentos que puedan convencer a Ancelotti de incluirlo en la lista definitiva de 26 futbolistas que al parecer será presentada el próximo lunes 18 de mayo.

“Su lugar en la Selección está encaminado. Puede representarnos bien y, en mi opinión, es necesario. Depende de la CBF analizar cómo proceder. No sé qué pasará en el Mundial. Brasil lo está haciendo bien y Dios quiera que sean campeones. Quizás el próximo domingo haga otro buen partido y se gane un lugar en la Copa”, agregó.

Neymar salió de cambio y un hincha de Coritiba le gritó “NO VAS A IR AL MUNDIAL”.



Él le tiró un beso, se rió y le respondió: “Y VOS TE VAS A QUEDAR EN TU CASA”.



Momentazo. 😅🇧🇷 pic.twitter.com/UEFhkyGHmn — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 14, 2026

Ancelotti mantiene su discurso

Más allá de haber incluido a Neymar en la pre lista de 55 jugadores que presentó Brasil ante FIFA, Carlo Ancelotti no ha modificado su discurso en las últimas declaraciones que concedió en entrevista con The Guardian. “La selección de Neymar depende enteramente de él”, insistió el DT italiano.

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Y agregó: “Depende de lo que el jugador demuestre en el campo. Ese es un criterio muy claro, y no solo se aplica a Neymar. Para la mayoría de los jugadores, hay que evaluar el talento y la condición física. Con Neymar, solo tenemos que evaluar su condición física, porque su talento es innegable. Depende de él, no de mí”.

Partido clave el domingo

Si Carlo Ancelotti finalmente confirma los 26 futbolistas convocados en la Selección de Brasil para el Mundial el próximo lunes 18 de mayo, es probable que ya tenga tomada su decisión respecto a Neymar. Si así no fuera, el crack tendrá una última oportunidad de mostrar su valía el día previo, otra vez enfrentando a Curitiba pero por el Brasileirao.

Data clave

Neymar integra la prelista de 55 futbolistas presentada por Ancelotti ante la FIFA.

integra la prelista de presentada por Ancelotti ante la FIFA. La lista definitiva de 26 convocados de Brasil se presentará el lunes 18 de mayo .

de Brasil se presentará el lunes . Neymar asistió en la victoria de Santos 2-0 ante Coritiba en la Copa Brasil.