Cómo ver Blooming vs. Carabobo por la Copa Sudamericana: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

Todos los detalles del partido entre bolivianos y venezolanos, correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos del certamen continental.

Este jueves 21 de mayo, en el Estadio Tigo La Huerta de Asunción del Paraguay, Blooming y Carabobo se encontrarán frente a frente bajo la órbita de la quinta fecha de la fase de grupos de la presente edición de la Copa Sudamericana. Se trata de un duelo completamente decisivo para la escuadra venezolana en su afán de seguir con vida.

No es un detalle menor que Blooming, que no podrá ser local en territorio boliviano debido a la crisis social y política que castiga a dicho país sudamericano, llegará a este compromiso con un solo punto en su haber. El mismo fue cosechado siendo anfitrión de River Plate. Luego, perdió todos sus juegos.

Por su parte, Carabobo ocupa actualmente la tercera colocación del Grupo H de la Copa Sudamericana, un punto por debajo de Red Bull Bragantino, aunque con un partido menos, el de esta noche. Si no se impone, el Millonario accederá de manera directa y sin escalas a los octavos de final, asegurándose el primer puesto de la zona.

Qué canal pasa Blooming vs. Carabobo

El partido entre Blooming y Carabobo, correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, podrá visualizarse, de manera exclusiva, por la pantalla de D Sports y la plataforma DGO.

A qué hora se juega Blooming vs. Carabobo

Blooming y Carabobo se enfrentarán este jueves 21 de mayo, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Tigo La Huerta de Asunción del Paraguay.

Boca Juniors y Cruzeiro se enfrentarán este martes 19 de mayo, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en La Bombonera.

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Probables formaciones de Blooming y Carabobo

BLOOMING: Braulio Uraezaña; Juan Mercado, José María Carrasco, Julio Vila, Diego Giménez; Matías Abisab, Esdras Mendoza; Guilmar Centella, Auli Oliveros, César Menacho; Bayron Garcés.

CARABOBO: Lucas Bruera; Alexander González, Abraham Bahachille, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Edson Castillo, Maurice Cova; Yohandry Orozco, Joshuan Berrios y Louriens Martínez.

Los árbitros de Blooming vs. Carabobo

Árbitro: Matías De Armas (Uruguay)

Árbitro asistente 1: Pablo Llarena (Uruguay)

Árbitro asistente 2: Héctor Bergalo (Uruguay)

Cuarto árbitro: José Burgos (Uruguay)

VAR: Andrés Cunha (Uruguay)

AVAR: Agustín Berisso (Uruguay)

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Las posiciones de la Copa Sudamericana