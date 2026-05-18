La reacción de Neymar al enterarse de la convocatoria de Ancelotti para jugar el Mundial 2026 con Brasil

El astro brasileño celebró el llamado de Ancelotti a través de una transmisión en vivo junto a su amigo Cris Guedes.

La convocatoria de Neymar al Mundial 2026 revolucionó a Brasil y a todo el mundo futbolero. Después de meses de incertidumbre, el nombre del astro apareció en la lista definitiva de Carlo Ancelotti y provocó un estallido en el Maracaná, donde se realizó la presentación oficial de la nómina, que se replicó en todo un país que ahora se aferra la ilusión a su emblema. Y quien tampoco se quedó atrás en los festejos fue el propio Ney, quien no esperó a que el técnico italiano terminara de leer la lista para ya hacer una de las suyas.

Al confirmarse su citación, el astro apareció en una transmisión en vivo que estaba realizando Cris Guedes, streamer brasileño y uno de sus amigos más cercanos. Todo ocurrió en medio de un evento de la Kings League (la liga de fútbol 7 que mezcla fútbol, streamers y creadores de contenido), donde Ney y el astro son directivos deun equipo participante. Allí, el crack brasileño irrumpió frente a cámara para fundirse en un abrazo con su colega y compartir juntos la emoción por la situación.

Varios gritos y sonrisas frente a cámara marcaron una secuencia que rápidamente comenzó a viralizarse. De hecho, esa terminó siendo prácticamente la única aparición pública inmediata del delantero tras la convocatoria. En redes sociales, apenas compartió colaboraciones y campañas publicitarias vinculadas a marcas que aprovecharon el impacto de su regreso al Mundial, sin todavía hacer mención directa al llamado de Ancelotti.

¡HERMOSO MOMENTO! Neymar interrumpió el vivo de Cris Guedes para reaccionar en vivo tras la convocatoria de Ancelotti: ¡Ney es MUNDIAL!



📹 MADHOUSE TV pic.twitter.com/tSCohWZsy5 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 18, 2026

El impacto del regreso de Neymar a Brasil

La convocatoria representa mucho más que un simple regreso. Neymar no juega oficialmente con Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió la rotura de ligamentos cruzados ante Uruguay. Desde entonces atravesó meses complejos entre lesiones, cuestionamientos y dudas sobre su nivel físico, al punto de quedar afuera de varias convocatorias y perderse la Copa América 2024.

Sin embargo, el capitán brasileño logró revertir el panorama en el tramo final. Elevó su nivel en Santos, volvió a sumar continuidad y terminó convenciendo a Ancelotti. “Creemos que va a ser importante. Él va a jugar si merece jugar. Tiene el mismo papel que los otros jugadores, aportar su propia calidad para ayudar a la Selección a ganar la Copa del Mundo“, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

Publicidad

De esta manera, Neymar disputará su cuarta Copa del Mundo después de sus participaciones en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Y aunque todavía le quedan algunos partidos por delante con Santos antes de viajar, el sueño que durante meses pareció tambalear finalmente volvió a ponerse de pie.

Brasil integrará el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. El próximo 27 de mayo, el plantel comenzará los entrenamientos y el 31 enfrentará a Panamá en el Maracaná en el amistoso despedida antes de viajar a Estados Unidos. El debut mundialista será el 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey.

La lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros : Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbache) y Weverton (Gremio).

: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbache) y Weverton (Gremio). Defensores : Alexsandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

: Alexsandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma). Mediocampistas : Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Itthihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Itthihad), Lucas Paqueta (Flamengo). Delanteros: Endrick (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luis Enrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (Barcelona), Ryan (Bournemouth), Vinícius Junior (Real Madrid).