Insólito momento para Neymar en Santos: fue reemplazado por error y no lo dejaron volver a entrar

El crack brasileño fue víctima de una confusión arbitral mientras era goleado por Curitiba y tuvo que ver la última media hora del partido desde el banco por accidente.

A días de que Carlo Ancelotti anuncie la lista definitiva de Brasil para el Mundial 2026, Neymar protagonizó una situación tan insólita como escandalosa en la derrota 3-0 de Santos ante Coritiba por el Brasileirao. Y es que En medio del segundo tiempo, el astro brasileño fue reemplazado por error tras una confusión arbitral y ya no pudo volver a ingresar al campo por una cuestión reglamentaria. Sí, increíble, pero real.

La increíble secuencia ocurrió a los 64 minutos del partido. Mientras Santos ya era goleado en Vila Belmiro, Neymar se acercó a la línea de cal para recibir atención médica por una molestia en uno de sus gemelos. Al mismo tiempo, el entrenador Cuca marcó el ingreso de Robinho Jr. por Gonzalo Escobar. Sin embargo, el cuarto árbitro levantó el cartel electrónico con el número ’10’ y tanto la terna arbitral como la mesa de control interpretaron que el reemplazado era el propio Neymar.

El problema estalló segundos después. Apenas el juvenil pisó el campo, el cambio quedó oficializado y el reglamento ya no permitió dar marcha atrás. Ahí comenzó el desconcierto del crack brasileño, que entendió lo sucedido cuando intentó volver a ingresar tras ser atendido por los médicos y recibió la negativa arbitral.

La reacción fue inmediata. Al ser notificado, el crack brasileño quedó totalmente fuera de sí. En medio del caos y las protestas que desató de parte de todo el cuerpo técnico, Neymar explotó de bronca tomó la planilla de modificaciones y comenzó a mostrarla a las cámaras de televisión para evidenciar que su número nunca figuraba entre los futbolistas que debían salir.

O Neymar quebrando a quarta parede e mostrando pra câmera que não era ele que iria ser substituido.



CENAS INCRÍVEIS NA NEO QUÍMICA ARENA! pic.twitter.com/IZdpXqWDrZ — Italo Santana (@BulletClubIta) May 17, 2026

No obstante, ni las explicaciones del delantero ni los reclamos desesperados de la delegación paulista lograron revertir la decisión. Finalmente, Neymar terminó amonestado por protestar y se vio obligado a seguir la última media hora del encuentro desde el banco de suplentes, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó indignación entre los hinchas.

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Revoltado! 🤯



Neymar se enfurece após ser retirado do jogo por um erro do quarto árbitro.



O camisa 10 sentiu e saiu de campo no momento em que o Santos estava fazendo alterações.



O 4º árbitro subiu o número de Neymar, mas o correto seria o número 31 de Escobar.



O craque… pic.twitter.com/qN2QdlosiN — 365Scores Brasil (@365ScoresBR) May 17, 2026

La tarde atípica de Neymar

El episodio llegó en un momento sensible para el ex Barcelona y PSG. Esto se debe a que cada presentación con Santos resulta una oportunidad clave para convencer a Ancelotti de convocarlo al Mundial. De hecho, semanas atrás el entrenador italiano había sido claro sobre su situación. “Tiene dos meses para demostrar que tiene la calidad para jugar la próxima Copa del Mundo”, sentenció.

De esta manera, el hecho de que ahora no haya podido finalizar el partido contra Curitiba no le permite avanzar casilleros en la recta final de cara al certamen. En la recámara le quedan cuatro balas para dar todo de sí: ante San Lorenzo y Cuenca por Copa Sudamericana, y en el medio contra Gremio y Vitoria por el Brasileirao.

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Todo Santos reclama el error arbitral que sacó a Neymar de la cancha (Getty Images).

La jornada ante Curitiba, además, ya había mostrado a un Neymar especialmente movilizado. Durante la entrada en calor levantó a Vila Belmiro con un golazo de chilena que rápidamente se viralizó entre los hinchas. Minutos más tarde, mientras sonaba el himno de Brasil, las cámaras lo captaron emocionado y hasta al borde de las lágrimas.

Sin embargo, nada salió como esperaba: Santos terminó siendo goleado, Ney se fue frustrado y una confusión arbitral le impidió completar un encuentro trascendental para su ilusión mundialista.

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