Es tendencia:
logotipo del encabezado
Cerro Porteño

Diego Martínez fue despedido de Cerro Porteño: las coincidencias con su salida de Boca

El club paraguayo comunicó la salida del director técnico luego de empatar con el último de la tabla. Los detalles.

Por Joaquín Alis

Diego Martínez fue despedido de Cerro Porteño: las coincidencias con su salida de Boca
© Getty ImagesDiego Martínez fue despedido de Cerro Porteño: las coincidencias con su salida de Boca

Se terminó el ciclo de Diego Martínez en Cerro Porteño. A poco menos de un año de su salida de Boca, el entrenador fue despedido del equipo paraguayo luego de empatar 1 a 1 de local contra Atlético Tembetary, el último de la tabla. A primera hora del jueves, el club comunicó su salida.

El Club Cerro Porteño comunica que, en la fecha se han dado por finalizados los vínculos con el entrenador Diego Martínez y su Cuerpo Técnico. Agradecemos por los trabajos, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución”, informó el Ciclón.

La salida del estratega se da luego de cuatro partidos consecutivos sin ganar en el campeonato local. Además, un mes atrás quedó afuera de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata en octavos de final. Su última victoria como local fue el 30 de julio ante 2 de Mayo.

Fueron 47 partidos para el argentino, con 24 victorias, 12 empates y 11 derrotas. A partir de ahora, quien tomará las riendas del gigante paraguayo será Jorge Achucarro, que asumirá de manera interina.

Las similitudes de su salida de Boca

El ciclo de Diego Martínez en Cerro Porteño no solo terminó de manera similar al de Boca, sino que fue muy parecido desde los números. Su etapa en Paraguay duró apenas 12 días menos que la que tuvo en el Xeneize y los puntos obtenidos fueron casi los mismos: 81 contra 76.

Como si fuera poco, los hinchas le adjudican gran parte del mal presente al plantel, asegurando que la calidad de los futbolistas influyó mucho en el mal nivel del equipo.

Publicidad
La reacción de Martín Palermo luego de que Messi y Suárez lo comparen con un inesperado jugador

ver también

La reacción de Martín Palermo luego de que Messi y Suárez lo comparen con un inesperado jugador

Quién es Leila Pereira, la presidenta de Palmeiras que obtuvo una Libertadores y tiene una imponente fortuna

ver también

Quién es Leila Pereira, la presidenta de Palmeiras que obtuvo una Libertadores y tiene una imponente fortuna

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Los pésimos números de Palmeiras como local que ilusionan a River en la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Los pésimos números de Palmeiras como local que ilusionan a River en la Copa Libertadores

Valdano sobre Mastantuono: ''Tiene que convencer a la gente del Real Madrid''
Fútbol europeo

Valdano sobre Mastantuono: ''Tiene que convencer a la gente del Real Madrid''

Luis Díaz reveló qué tan cerca estuvo de llegar al Barcelona antes de fichar por Bayern Múnich: “Decisión objetiva”
Fútbol europeo

Luis Díaz reveló qué tan cerca estuvo de llegar al Barcelona antes de fichar por Bayern Múnich: “Decisión objetiva”

Brasil lo llevó a un Mundial, fue figura de Juventus y Bayern Múnich y podría ir a prisión mientras juega en Australia
Fútbol Internacional

Brasil lo llevó a un Mundial, fue figura de Juventus y Bayern Múnich y podría ir a prisión mientras juega en Australia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo