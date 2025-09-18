Diego Martínez fue despedido de Cerro Porteño: las coincidencias con su salida de Boca

Se terminó el ciclo de Diego Martínez en Cerro Porteño. A poco menos de un año de su salida de Boca, el entrenador fue despedido del equipo paraguayo luego de empatar 1 a 1 de local contra Atlético Tembetary, el último de la tabla. A primera hora del jueves, el club comunicó su salida.

“El Club Cerro Porteño comunica que, en la fecha se han dado por finalizados los vínculos con el entrenador Diego Martínez y su Cuerpo Técnico. Agradecemos por los trabajos, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución”, informó el Ciclón.

La salida del estratega se da luego de cuatro partidos consecutivos sin ganar en el campeonato local. Además, un mes atrás quedó afuera de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata en octavos de final. Su última victoria como local fue el 30 de julio ante 2 de Mayo.

Fueron 47 partidos para el argentino, con 24 victorias, 12 empates y 11 derrotas. A partir de ahora, quien tomará las riendas del gigante paraguayo será Jorge Achucarro, que asumirá de manera interina.

Las similitudes de su salida de Boca

El ciclo de Diego Martínez en Cerro Porteño no solo terminó de manera similar al de Boca, sino que fue muy parecido desde los números. Su etapa en Paraguay duró apenas 12 días menos que la que tuvo en el Xeneize y los puntos obtenidos fueron casi los mismos: 81 contra 76.

Como si fuera poco, los hinchas le adjudican gran parte del mal presente al plantel, asegurando que la calidad de los futbolistas influyó mucho en el mal nivel del equipo.

Publicidad

Publicidad

ver también La reacción de Martín Palermo luego de que Messi y Suárez lo comparen con un inesperado jugador