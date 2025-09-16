Es tendencia:
La reacción de Martín Palermo luego de que Messi y Suárez lo comparen con un inesperado jugador

El entrenador argentino apareció en las redes sociales tras ser mencionado por los delanteros del Inter Miami.

Martín Palermo, entrenador argentino.
© GettyMartín Palermo, entrenador argentino.

El pasado fin de semana Martín Palermo fue tendencia en las redes sociales debido a que Lionel Messi y Luis Suárez compararon con él a Martín Parodi, futbolista del Deportivo LSM, ya que el conjunto charrúa se quedó con el Clásico de la Ciudad de la Costa tras golear 4-0 a Estudiantes.

Tras el triunfo, el club compartió en Instagram una foto de Parodi celebrando su doblete. Allí apareció nada menos que Messi, que con picardía escribió: “Palermo???”. Como era de esperarse, el comentario generó revuelo inmediato, especialmente porque fue acompañado a los pocos minutos por la respuesta de Luis Suárez. “Claaaro: Martín Palermo”, sumó el Pistolero, agregando emojis de fuego y aplausos.

Luego de esta situación, el mismo Palermo apareció en sus redes sociales, y reaccionó a estos comentarios virales felicitando al delantero uruguayo. Es que, arrobó a Parodi y allí le comentó con un emojis de un aplauso más un brazo haciendo fuerza, junto a una pelota de fútbol. 

La reacción de Martín Palermo tras ser comparado con Martín Parodi.

La reacción de Martín Palermo tras ser comparado con Martín Parodi.

Además, Parodi también participó en este cruce con los futbolistas, ya que se mostró contento en su cuenta de Instagram y reposteó la historia de Palermo. “Si estoy soñando, no me despierten…”, comentó el delantero de 23 años que marcó dos goles en el último partido. 

La carrera de Martín Parodi

La historia del delantero uruguayo también tiene su recorrido. Nacido en San José, Parodi tuvo un paso fugaz por Lugano de Suiza y más recientemente jugó en el IA Río Negro de Uruguay, antes de sumarse con 23 años al proyecto de Deportivo LSM. Ahora, con apenas un puñado de partidos, ya empieza a ser protagonista dentro de la cancha.

