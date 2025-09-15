Quién es Leila Pereira, la presidenta de Palmeiras que obtuvo una Libertadores y tiene una imponente fortuna

River tendrá un duro rival en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Se trata de Palmeiras, uno de los equipos más determinantes del fútbol sudamericano de los últimos años, que tiene la particularidad de tener una presidenta mujer, Leila Pereira. Empresaria, fanática del fútbol, nació en Cambuci en 1964 y se crió en Cabo Frío, Río de Janeiro. En su momento era hincha de Vasco da Gama, pero desde su arribo a San Pablo cambió de colores y comenzó a apoyar al Verdao. Ingresó como mecenas, invirtió millones de dólares y fue escalando, a tal punto que llegó a ser la máxima mandataria a fines de 2021.

Leila Pereira, empresaria

Abogada, periodista y empresaria, ese podría ser el currículum de Leila Pereira, pero también habría que agregar que es presidenta de uno de los clubes más importantes de Brasil. Leila está casada hace años con José Roberto Lamacchia, empresario brasileño 22 años mayor que ella. Entre las empresas que tienen se destaca Crefisa, aunque cuentan con varias más de distintos rubros. Pereira también tiene la Facultad de las Américas, una de las universidades más importantes de Brasil.

Su acercamiento a Palmeiras en 2015

A partir de 2015, Leila Pereira comenzó a tener participación activa en Palmeiras, primero como mecenas, gracias al conglomerado de empresas que tiene junto a su marido – José Roberto Lamacchia- con Crefisa, una empresa brasileña vinculada al mundo financiero, que se convirtió en el main sponsor de la camiseta del Verdao. A partir de 2017 ocupó el cargo de consejera, el cual renovó a comienzos de 2021, para a fines de ese mismo año ser electa como presidenta.

Leila Pereira, primera presidenta mujer de Palmeiras. (Foto: Getty).

Presidenta de Palmeiras

Leila Pereira asumió como presidenta de Palmeiras el 15 de diciembre de 2021 y su primera declaración fue contundente: “Vengo a Palmeiras para sacarlo campeón del mundo. Es mi sueño y no me importa el tiempo que me demande. Lo voy a conseguir”. Un detalle no menor es que es la primera mujer en llegar a ser máxima mandataria del Verdao y la realidad es que no son muchos los espacios que tienen las mujeres en este deporte.

Aquella jornada en la que asumió, también dijo: “No tengo dudas de que se trata del día más importante de mi vida. La primera presidenta mujer, es muy representativo. Quiero un Palmeiras de todos, accesible para sus hinchas”.

Pereira con Infantino en 2022. (Foto: Getty).

Títulos y el apodo que le pusieron los hinchas

Desde que Leila Pereira asumió como presidenta, Palmeiras se estableció como uno de los clubes más importantes de Sudamérica. En el plano continental ganó la Copa Libertadores 2021 y la Recopa Sudamericana 2022. Por otro lado, en ámbito doméstico fue campeón del Brasileirao en dos oportunidades, de la Supercopa Rei y del Campeonato Paulista en tres ocasiones. Un detalle de color es que los hinchas del Verdao la llaman, de manera cariñosa, como la Tía Leila.

Leila Pereira en el Mundial de Clubes 2025. (Foto: Getty).

Una de las mujeres más ricas de Brasil

La fortuna de José Roberto Lamacchia y Leila Pereira se estima que es de 2.4 mil millones de dólares y es una de las más importantes de todo Brasil. Inclusive, la prestigiosa revista Forbes ubicó a Leila como la cuarta mujer más rica del país vecino en el año 2022. En lo que respecta a lo político, la máxima mandataria del Verdao estuvo cerca de Jair Bolsonaro, por otro lado, en la política del fútbol, se manifestó en contra de la Conmebol y no se descarta que a futuro comience a disputar espacios de poder.

