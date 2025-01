El tenso cruce entre Neymar y Rivaldo que tiene en vilo a Brasil: "Jugar en mi lugar es otra historia"

De manera inesperada, todo futbolero de Brasil se encuentra en la incómoda situación de decidir entre uno bando u otro ante un tenso cruce que se dio en redes sociales entre Neymar y Rivaldo. Es que el extremo de Al Hilal dejó una polémica declaración vinculada al ganador del Balón de Oro en 1999, en la que afirmó que podría ocupar su lugar en la selección brasileña que se consagró campeona del mundo en 2002.

Ney soltó este testimonio en una entrevista que dio junto con Romario, en la que se le preguntó el lugar de quién podría ocupar en el equipo que logró el quinto Mundial para la Canarinha. Entre Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo, el futbolista de Al Hilal eligió reemplazar a este último, y el oriundo de Recife no se lo tomó nada bien…

A través de su cuenta de Instagram, Rivaldo le respondió a Ney con una foto en la que se muestra levantando la Copa del Mundo de 2002 y un video que recopila sus mejores jugadas de dicho torneo. Además, dejó un mensaje escrito que acompañó al posteo. “Escuché a @neymarjr decir que en su apogeo, podría haber jugado en mi lugar en la Copa del Mundo 2002. Honestamente, reconozco su talento y calidad, e incluso creo que podría estar en ese equipo nacional, pero jugar en mi lugar sería otro historia“, comenzó Rivaldo.

Luego, añadió: “Con todo el respeto y admiración que le tengo, puedo decir 100% seguro que esto no pasaría. En aquel entonces, estaba tan concentrado, decidido y hambriento por conquistar el título mundial que nadie, por muy bueno en el pico de mi carrera, podía tomar mi posición. Lo digo con mucho cariño y respeto, pero también con la confianza de quienes vivieron ese momento y saben lo duro que lucharon para ser campeones del mundo“.

Esto no terminó allí, ya que Neymar salió posteriormente a defenderse en los comentarios de la publicación en su contra: “Tómalo con calma amigo… Todos los jugadores brasileños que han jugado en la Copa, 100% dedicados y concentrados. Algunos lograron el objetivo final, otros lamentablemente no y es parte del fútbol. Siempre te he respetado y nunca voy a tomar el crédito de quién eres para el fútbol brasileño… solo fue una elección entre a los 3 y no quieres que me lleve a Ronaldo y Ronaldinho verdad, ja”.

Muchos brasileños salieron en defensa de Ney, asumiendo como exagerado el descargo de Rivaldo, mientras que otros le bajaron los humos al crack de Al Hilal, debido a que a nivel selección aún se encuentra lejos de Rivaldo.

El palmarés más destacado de Rivaldo

Campeón del Mundo con Brasil en 2002

Subcampeón del mundo con Brasil en 1998

Balón de Oro 1999

Campeón Copa América con Brasil en 1999

Campeón Copa Confederaciones con Brasil en 1997

Campeón de la Champions League con Milan en 2003

Campeón de la Supercopa UEFA con Barcelona en 1997 y Milan en 2003

Brasileirao con Palmeiras en 1994

X2 LaLiga con Barcelona en 1998 y 1999

Neymar y Rivaldo coinciden: el mejor jugador de la historia es Leo Messi

A pesar del conflicto entre ambos, tanto Neymar como Rivaldo coincidieron al mencionar al mejor jugador de todos los tiempos. Sin dudarlo, los dos sentenciaron el nombre de Messi cuando tuvieron que inclinarse por un solo GOAT en el fútbol.

Antes de que conquistara el Mundial de Qatar, Rivaldo dejó un posteo en sus redes sociales luego de la goleada de la Selección Argentina ante Croacia por 3 a 0 en las semifinales, en el que se rindió a los pies de Messi, de quien tiempo atrás ya había dicho que Leo era “único en la historia del fútbol”. “Mereciste ser Campeón del Mundo antes, pero Dios sabe todas las cosas y te coronará este domingo. Te mereces este título por la persona que eres y por el maravilloso fútbol que siempre jugaste. Me quito el sombrero ante ti, que Dios te bendiga”, expresó en Instagram. Rivaldo anticipó lo que ocurriría con la Pulga.

Ney, en tanto, señaló que jugar con Messi en su carrera fue una experiencia única. “Nos hicimos amigos. De todos los futbolistas que he visto jugar, Messi es el mejor de la historia“, soltó el crack surgido en Santos.

