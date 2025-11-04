Escándalo: Foster Gillett mandó un club al descenso, irá a juicio por una deuda millonaria y declararon a su entorno como “persona no grata”

En las últimas semanas, el empresario estadounidense Foster Gillett estuvo en el foco de las noticias debido a que Rampla Juniors, equipo importante de Uruguay al que llegó a principios de este año, perdió la categoría y descendió a la Primera C por primera vez en su historia.

Ahora, con el descenso consumado, el inversionista está envuelto en un nuevo escándalo. Es que, en la última asamblea que se realizó en Rampla, los socios decidieron rescindir el contrato para dejar de ser una SAD, y a su vez, llevarán a Gillett a la Justicia por una deuda millonaria.

Según lo informado por el medio uruguayo Montevideo.com, el Rojiverde intimó a Soriano Fútbol Club S.A.D., la SAD que financia el empresario estadounidense Foster Gillett y que tiene a Gastón Tealdi como cara visible en Uruguay, a cancelar los adeudos establecidos en el contrato firmado el pasado 10 de enero.

Como esto no ocurrió, la institución procederá con las acciones legales correspondientes tendientes al cobro de multa y rescisión del contrato que vincula a las partes, en defensa de los derechos e intereses de Rampla Juniors Football Club. La misma, es de un millón de dólares.

De esta manera, la Justicia de Uruguay deberá determinar los pasos a seguir para que Rampla Juniors cobre esta multa y pueda saldar sus deudas. A lo largo de este año, por falta de pagos del empresario, se endeudó y estuvo en duda su participación para la segunda parte de la Primera B. Además, si no logra pagar lo que debe, podría no jugar en la C en 2026.

Cabe destacar que a lo largo de este año hubo problemas con Gillett por estos pagos, y el descenso a la Primera C, categoría que Rampla jugará por primera vez en sus 100 años de historia, fueron los detonantes para que los socios decidieran romper el vínculo y volver a ser un club social.

Gastón Tealdi fue declarado persona no grata en Rampla Juniors

Por otro lado, en esta asamblea los hinchas tomaron una fuerte decisión con respecto a Gastón Tealdi, quien es la cara visible de la empresa de Foster Gillett en Uruguay. Ante el mal manejo que tuvieron durante toda la temporada, lo declararon como persona no grata en el club.

