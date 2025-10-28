Mandó a la B a River, pasó sin pena ni gloria por Boca y hoy será ayudante de campo en un gigante de Sudamérica

El fútbol uruguayo y argentino se encuentran hilados por un sinfín de nombres que han cruzado el charco de un lado al otro para dejar su huella en ambas regiones. Uno de ellos, que supo hacerlo durante los últimos años, es Ribair Rodríguez, el recordado volante central de imborrable estadía en Belgrano de Córdoba, pero no así en Boca, que ahora comenzará un nuevo camino pegado a la línea de cal: será ayudante de campo de Nacional de Uruguay.

La decisión se dio a conocer luego de que el Bolso confirmara a Jadson Viera como nuevo entrenador interino para las últimas fechas del Torneo Clausura y las eventuales finales del Campeonato Uruguayo. Viera, un viejo conocido en el club por ser campeón como jugador y acompañar a Alexander Cacique Medina, debió conformar su primer cuerpo técnico, y allí es donde figura Rodríguez (quien jugó en Nacional durante 2015) junto a Diego Martiñones y el profesor Guillermo Souto.

Será el puntapié inicial de Ribair en esta nueva etapa luego de colgar los botines a mediados de 2024. Lo hizo a sus 37 años, tras una carrera de larga data por varios clubes de Uruguay, México, Argentina e incluso Europa, comunicándolo mediante un emotivo comunicado en redes sociales. “Llegó el día y me siento muy feliz por haber disfrutado tanto tiempo de esta hermosa profesión. Superé enormes desafíos y aprendí mucho, por eso agradezco a cada persona que me crucé en este largo camino”, escribió el exjugador en su despedida profesional cuando vestía la camiseta de Danubio.

De todas formas, en un principio todas las fichas apuntaban a que los caminos de Ribair con el fútbol no volverían a unirse una vez se retire. Es que en 2023, aún siendo jugador profesional, su nueva vida parecía verse ligada a un oficio diametralmente opuesto, como resulta serlo la construcción. Sí, se especializó en edificación de casas prefabricadas.

“Yo ya me estoy preparando para el día después del futbolista. Siempre me gustó el mundo de la construcción, desde chico. Lo de la construcción en seco me encantó. Por eso decidí hacer el curso”, expresó tiempo atrás en una charla con Sport 80 de Uruguay que fue recogida por Olé. Los conocimientos los adquirió, sin embargo, la pelota volvió a aparecer en su camino para ahora convertirse en un especialista en la dirección técnica.

La huella de Ribair en el fútbol argentino

En su etapa como jugador, si hay un club que adoptó a Ribair Rodríguez como una figura épica es Belgrano. El uruguayo llegó al fútbol argentino en 2010 para vestir la camiseta de Tigre, proveniente de Danubio, en lo que terminó siendo un paso breve de 21 partidos. Su historia, no obstante, se escribiría en Córdoba, cuando al año siguiente se puso la camiseta del Pirata, equipo con el que logró la gesta histórica del ascenso a Primera División en 2011 ante nada menos que River.

Casualidad del destino o no, el uruguayo luego tendría la oportunidad de vestir la camiseta de Boca. Tras un breve ciclo por el Siena de Italia, Ribair llegó a Brandsen 805 para ser dirigido durante todo el 2013 por nada menos que Carlos Bianchi y tener como compañero a Juan Román Riquelme, con la expectativa de que emule lo hecho con Belgrano.

A pesar de la expectativa que generó su pase al Xeneize, su rendimiento fue discreto. Rodríguez disputó 26 partidos, apenas marcó un gol y su ciclo se cerró sin la conquista de títulos, partiendo luego rumbo a Santos Laguna de México. Años más tarde, entre los que se intercaló su tiempo en Nacional, Ribair desembarcó en Rosario para vestir la camiseta de Newell’s durante 2019, en lo que fue su último paso por Argentina. Sus últimas balas las gastaría en su tierra, defendiendo a River de Uruguay y Danubio, donde acumuló más de 130 partidos jugados.

Ahora, a un año de colgar los botines, ya tiene nuevo destino: el banco de suplentes de un grande de América. La experiencia acumulada, marcada por la gesta en Belgrano, el contraste de su ciclo por Boca y su travesía por diversos equipos, le otorga la capacidad para intentar transmitir sus conocimientos como ayudante de campo en nada menos que uno de los equipos que supo marcarlo en el cuerpo técnico del Bolso.

