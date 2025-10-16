Fue a un Mundial con Argentina tras rechazar dos selecciones, lo blindaron en 50 millones cuando lo buscó Boca y hoy juega en México

En junio de 2020, con tan solo 15 años, el mediocampista ofensivo Luka Romero comenzó a llamar la atención del mundo, debido a que se convirtió en el futbolista más joven en la historia en debutar en LaLiga en el encuentro entre Mallorca, su ex club, contra Real Madrid.

Luego de esto, Romero comenzó a estar en el radar de las juveniles de la Selección Argentina, y en 2023 disputó el Mundial Sub 20 con el equipo comandado por Javier Mascherano, aunque el desempeño no fue el mejor, debido a que fueron eliminados en octavos de final a manos de Nigeria.

Cabe destacar que para ponerse la camiseta de la Albiceleste, el volante tuvo que rechazar a otros dos seleccionados como los de España y México, debido a que también tiene esas dos ciudadanías y sondearon su situación para citarlo a sus respectivos selectivos juveniles.

Si bien parecía que iba a tener una gran proyección en el fútbol internacional, ya que fue fichado por la Lazio y luego pasó al Milan, el recorrido de Romero fue de más a menos, a tal punto que hoy se desempeña en el Cruz Azul de México, en donde no logró asentarse dentro del equipo titular.

Previo a su llegada a México, Boca estuvo interesado en hacerse de los servicios de Romero e inició gestiones para ficharlo a préstamo. La respuesta que recibió fue negativa, ya que desde el Milan decidieron blindarlo con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, una cifra imposible de pagar en el fútbol argentino.

“Solicité al Milan salir a jugar para tener minutos y sentirme importante. Lo de Boca fue algo entre clubes que no se pusieron de acuerdo”, expresó el futbolista para dejar en claro que no había sido él quien se encargó de descartar la posibilidad de hacer experiencia en el fútbol argentino.

Después de esta situación, Romero estuvo a préstamo por seis meses en Almería y luego por otros seis en Alavés. Una vez que cortó la segunda cesión en el elenco español, el volante ofensivo fue transferido al Cruz Azul de México, equipo al que llegó a principios de este año.

De cara al futuro, el volante deberá tomar una decisión respecto a los seleccionados, ya que no está blindado por Argentina. De esta manera, en caso de ser convocado tanto por España como por México, podrá aceptarlo, siempre y cuando pida el cambio de representación de país. “Ahora estoy enfocado solamente en mi trabajo con Cruz Azul. No confirmé si voy a jugar para México, quiero esperar”, reveló tiempo atrás en una entrevista al ser consultado por esta situación.

Los números de Luka Romero en México

Desde su llegada a Cruz Azul a principios de este año, el mediocampista ofensivo de 20 años lleva disputados 36 partidos, en los que convirtió cinco goles y aportó tres asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y fue expulsado en una oportunidad.

