Qué es la Copa Intercontinental que juegan Flamengo y PSG, y qué la diferencia del Mundial del Clubes

La Copa Intercontinental 2025 vuelve al ruedo con el cruce entre Flamengo y Cruz Azul. Ambos protagonizarán el llamado Duelo de Las Américas, correspondiente a la instancia de cuartos de final de la competición, y tendrá un trofeo oficial en disputa. Se llevará a cabo este miércoles desde las 14 en el Ahmad bin Ali Stadium de Rayán, Qatar. Mientras tanto, PSG, espera directamente en la final del certamen.

El conjunto brasileño llegará a terrenos asiáticos habiéndose ganado la clasificación hace poco más de 10 días, tras coronarse campeón de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Por su parte, Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, dirá presente por conquistar la Concachampions, venciendo a Vancouver. El ganador del encuentro clasificará a semifinales, donde enfrentará a Pyramids de Egipto, el próximo 13 de diciembre, en un duelo que pone en juego la Copa Challenger, otra estrella oficial.

En el caso de Flamengo y Cruz Azul, su cruce recibe la denominación del Duelo de Las Américas debido a que enfrenta a los respectivos campeones de la Conmebol y Concacaf, al estilo de la vieja Copa Interamericana, cuyo fin es establecer un “rey” continental. Será la segunda edición de este partido, que se reactivó el año pasado con la reestructuración de la Copa Intercontinental, que anteriormente era conocido como el Mundial de Clubes. Pachuca de México fue el campeón de la edición pasada, donde venció a Botafogo.

Qué diferencia a la Copa Intercontinental del Mundial de Clubes

La Copa Intercontinental es el torneo que reúne a los respectivos campeones continentales de cada año (UEFA, AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL y OFC), con enfrentamientos a partido único. Se puso en vigencia en 2024, a modo de “reemplazo” de lo que hasta ese entonces era el Mundial de Clubes, nombre que le fue asignado al certamen que se disputa cada cuatro años y cuenta con la participación de 32 equipos, siendo su primera edición en 2025 con Chelsea como campeón.

Con la refundación de la Intercontinental, el torneo sufrió algunas modificaciones en su formato. La disputa por el título inició en 22 de septiembre y concluye recién el 17 de diciembre, disputándose un total de solo cinco partidos, con el detalle de que el equipo europeo clasifica directamente a la final, siendo PSG el beneficiado para la presente edición.

Dentro de los cambios, el más disruptivo de todos es que, además del Duelo de las Américas y la propia Copa Intercontinental, hay otros dos trofeos oficiales en disputa. El primero de ellos se denomina “Eliminatoria África-Asia-Pacífico“, el cual se llevó Pyramids (África) ante Al Ahli para clasificar a la semifinal, donde aguarda por Flamengo o Cruz Azul y pondrá en juego la llamada Copa Challenger. Previamente, el conjunto egipcio venció a Auckland City en lo que fue el primer partido del torneo. La última instancia será en Doha, Qatar, con PSG aguardando.

