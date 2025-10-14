Se llaman Messi, Neymar e Iniesta: la increíble historia del tridente de niños que ilusiona a todo un equipo de Brasil

Aunque suene a una utopía, es una realidad documentada: Messi, Iniesta y Neymar vuelven a jugar juntos en el mismo equipo. Sí, aquellos tres nombres que deslumbraron al mundo del fútbol con la camiseta de Barcelona, renacieron aunque de una forma inesperada. Es que los protagonistas no son las leyendas consagradas, sino tres jóvenes promesas del fútbol brasileño.

Las divisiones inferiores del Ceará, del Brasileirao, es el escenario de esta coincidencia única. En la cantera del club del norte tres chicos de 13 y 14 años comparten vestuario y sueños. Se trata de Lionel Messi Maier dos Santos, Andrey Iniesta y Neymar Cunha Freitas. Y a pesar de la coincidencia que llevan en su documento de identidad con las leyendas futboleras, las posiciones en las que se desempeñas no son un calco de las originales.

El único que coincide es Iniesta, quien juega de mediocampista al igual que Messi. Pero Neymar, curiosamente, es defensor. Su entrenador lo toma con humor, pero también con profesionalismo. “Cuando llegaron, empezamos a bromear, a reírnos, pero no es el nombre lo que los llevará lejos, sino el trabajo diario“, cuenta en declaraciones tomadas por diario Marca.

El trasfondo de los nombres de cada niño

Detrás de cada caso hay una historia de admiración familiar. La de Neymar Cunha Freitas (14 años) tiene un vínculo directo con el fútbol rioplatense que pudo haber dejado un desenlace mucho más curioso. “Yo iba a ponerle el nombre de ‘Loco’ Abreu, por Sebastián Abreu que jugaba en Botafogo, pero la familia no me dejó, lo vieron una locura“, confesó su padre. Poco después, lejos de darse por vencido, quedó deslumbrado por un joven Neymar viendo un partido del Santos, El resto es historia.

Por otro lado, el caso de Andrey Iniesta (13 años) también tiene su anécdota. Su padre recuerda que el plan original era llamarlo “Andrés Iniesta”, idéntico al ídolo español, pero para evitar confusiones en casa con su propio nombre, decidieron adaptarlo a “Andrey”.

La historia más singular es quizás la de Lionel Messi Maier dos Santos (13 años). Fue su madre, futbolista amateur, quien tuvo la revelación. “Me enteré de que estaba embarazada de tres meses mientras estaba jugando al fútbol. En cuanto lo supe, me vino a la cabeza: Lionel Messi. Y así lo pusimos“, aseguró.

Al margen de la sorpresa y curiosidad que genera la situación, los propios protagonistas intentan vivirla con la mayor naturalidad posible. Es el joven Neymar quien mejor lo resume: “Jamás pensé que conocería a otro Messi que no fuera Lionel Messi. Y nunca imaginé conocer a un Iniesta que no fuera el del Barcelona“. Pero asegura que la convivencia es ideal. “Siempre es una sorpresa y una alegría hacer nuevas amistades. Aquí, en el Ceará, no somos solo un equipo, somos una familia“. Así, mientras sus nombres evocan un pasado glorioso, este tridente inesperado comienza a escribir su propia historia en el fútbol brasileño.

