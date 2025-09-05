Es tendencia:
Gran consternación en Brasil por la muerte instantánea de un arquero de futsal tras un detener un penal

El deceso del brasileño de 31 años se dio a los pocos segundos de que tapó un penal con su pecho.

Por Julián Mazzara

Antonio Edson, el arquero de futsal fallecido tras detener un penal.
© FEDERAÇÃO DE FUTSAL DO PARÁ (FEFUSPA)Antonio Edson, el arquero de futsal fallecido tras detener un penal.

El deporte brasileño está de luto. Antônio Edson dos Santos Sousa, arquero de 31 años que militaba en Sid Motos, equipo amateur de futsal, falleció de inmediato tras atajar un penal en la tanda e ir a festejar con sus compañeros. Se desplomó en pleno campo de juego.

La ciudad de Pará, al norte de Brasil, está completamente consternada. Aún nadie puede creer lo que ocurrió en el torneo de la Semana de la Independencia de 2025, desarrollado en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas, según reportó el medio local G1, donde Pixé (como era conocido por sus amigos) tapó un penal con su pecho, fue a celebrar junto al resto de su equipo y se desvaneció de inmediato.

Rápidamente, los presentes actuaron para trasladar al arquero hacia el hospital local de São Miguel, según detalló Lance!, donde llegó sin vida. Según informan reportes locales, el fallecimiento de Antônio Edson se produjo a raíz de una falla cerebrovascular, pero hasta el momento las autoridades sanitarias no revelaron las causas.

Todos los partidos programados fueron suspendidos por una decisión de las autoridades municipales de Augusto Correa, según informó la organización del torneo. Además, tanto sus compañeros como los rivales pusieron de manifiesto el impacto emocional que causó la tragedia deportiva. “En este momento de dolor, expresamos nuestra solidaridad con su familia, amigos y compañeros, deseándoles fuerza y ​​consuelo”, exclamaron en la cuenta oficial del equipo para el que atajaba.

El comunicado de la Federação de Futsal do Pará

A través de su cuenta de Instagram, la Federação de Futsal do Pará despidió al arquero de 31 años que falleció practicando el deporte que tanto amaba: “Con gran dolor recibimos la noticia del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Tu presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo por el jugador ejemplar que fuiste, sino por la persona especial que cautivó a todos“, escribieron.

“En este momento de tristeza expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y a toda la comunidad deportiva. Que encuentres consuelo en los buenos recuerdos y la certeza de que Antônio Edson deja un legado de inspiración y pasión por el futsal“, añadió la Federação de Futsal do Pará en el comunicado.

