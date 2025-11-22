Lo quiso River para reemplazar a Armani, se fracturó y ahora lo denunciaron por robo: “Dejó la casa destrozada”

El arquero Kevin Mier es protagonista de un escándalo extrafutbolístico en México. El colombiano, que días atrás sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha jugando para Cruz Azul, ahora protagoniza un conflicto legal con una casa que ocupó en la Ciudad de México.

El futbolista de 25 años fue denunciado por incumplimiento de contrato, daños materiales y es acusado por la desaparición de un microondas. El proceso lo lleva adelante el Poder Judicial de la CDMX.

De acuerdo al expediente revelado por el medio ESTO, el arquero acumula 270 mil pesos mexicanos de deuda de alquiler. La vivienda está ubicada en San Jerónimo y previamente había sido ocupada por Kevin Castaño, actual jugador de River, que se la dejó cuando se marchó hacia el fútbol ruso

“Mier se puso muy loco porque la chica que le hace la limpieza le robó 15 pares de tenis. Su pareja me dijo que ya no quiso regresar a la casa y, por lo tanto, ya no quiso pagar la renta, como si yo tuviera la culpa. Dejó de pagar la renta, aparte tenía que pagar un mes de penalización y se puso en el plan que no pagaría”, declaró Yolanda Muñiz Martínez, dueña de la propiedad.

Y agregó: “Dejó la casa destrozada, sucia y no se ha hecho cargo de eso. Cuando trato de buscarlo se me esconde“. Además, asegura que su deuda es de tres meses de alquiler y su monto se sigue incrementando.

Kevin Mier se recupera de una grave lesión

La realidad de Kevin Mier adentro de la cancha tampoco es buena. El pasado 9 de noviembre, el arquero recibió una fuerte patada de parte del jugador Adalberto Carrasquilla, que le ocasionó una fractura de tibia en la pierna derecha.

Publicidad

Publicidad

ver también Salió campeón de la Copa Libertadores con Gallardo y lo defendió en medio de la crisis River: “Le estuvo costando”

Pocos días después, el colombiano fue intervenido quirúrgicamente y comenzó su recuperación. Se estima que su regreso a las canchas se demorará entre 4 y 6 meses y su presencia en la Copa del Mundo es una incógnita.

Cuando Kevin Mier fue buscado por River

A finales de 2023, cuando Franco Armani todavía no había renovado su contrato con River, Kevin Mier se convirtió en una opción serie para ocupar su lugar. En aquel momento, el arquero era figura de Atlético Nacional y hubo sondeos para llevárselo a Núñez.

“Es decisión de ellos lo que quieran hacer. No comenté nada aún, quiero tenerlo más reservado. River es un gran club. No es fácil que te quiera un equipo como River, es algo único, muy grande“, declaró en ESPN en noviembre de aquel año. Semanas después, fue transferido a Cruz Azul.

Publicidad

Publicidad

ver también A horas de jugar la final de la Copa Sudamericana ante Lanús, el argentino que sueña con llegar a Boca o River: “Sería muy lindo”