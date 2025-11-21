A horas de jugar la final de la Copa Sudamericana ante Lanús, el argentino que sueña con llegar a Boca o River: “Sería muy lindo”

Este sábado 22 de noviembre y a partir de las 17 horas, Lanús y Atlético Mineiro se enfrentan por la final de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, uno de los protagonistas del encuentro se tomó unos segundos para referirse al interés que despertó en los dos gigantes del fútbol argentino: Boca y River. Lejos de ocultar su opinión al respecto, redobló la apuesta y generó ilusión.

A falta de solamente un puñado de horas para que suene el pitazo inicial en el Estadio Ueno Defensores del Chaco, ubicado en Asunción, el futbolista albiceleste hizo referencia a los sondeos que recibió en las recientes ventanas de transferencias sobre una posible vuelta al país tras su actual estadía en Brasil, que muy posiblemente pueda reflotarse durante el verano venidero.

Lo cierto es que Fausto Vera rompió el silencio sobre los intereses que despertó en Boca y River en los últimos meses. “Sé de la grandeza de los dos clubes. En lo deportivo sería muy lindo y un paso grande en mi carrera“, expresó el mediocampista central de notables cualidades técnicas que actualmente pertenece a Atlético Mineiro y ya tuvo un paso por Corinthians.

Fausto Vera, mediocampista argentino de Atlético Mineiro. (Getty Images)

Claro que su deseo de ponerse la camiseta de uno de los dos elencos más importantes que tiene el continente, no es suficiente para convertirlo en realidad. Por ese motivo, inmediatamente después aclaró: “Hay que esperar, solo son rumores, por ahora no hubo nada concreto”. Y para volver a marcar su intención, volvió a abrir la puerta al movimiento y soltó: “En el futuro se verá”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el volante amplió su discurso al respecto. “Se viene hablando últimamente en los mercados de pases, llegan las noticias acá también”, manifestó sobre los rumores que lo vinculan con Boca y River. “Lo tomo con tranquilidad, soy muy profesional”, confesó en cuanto a su postura de estar en el radar de los gigantes de Argentina.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también La Conmebol designó a Darío Herrera como árbitro en Flamengo vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2025

En referencia a la final de la Copa Sudamericana frente a Lanús de este sábado, Fausto Vera reveló: “Estoy muy feliz de volver a estar en una nueva final. Se trabajó mucho este año y también es una especie de revancha por haber perdido el año pasado la final (de la Copa Libertadores), así que lo encaramos con mucha ilusión y ganas, para que se dé el resultado que todos esperamos”.

DATOS CLAVE

El protagonista Fausto Vera (Atlético Mineiro) afirmó que jugar en Boca o River “sería muy lindo y un paso grande ” en su carrera.

(Atlético Mineiro) afirmó que jugar en o “sería ” en su carrera. Vera reconoció que se viene hablando de los intereses de Boca y River en los últimos mercados, pero que “por ahora no hubo nada concreto “.

reconoció que se viene hablando de los intereses de y en los últimos mercados, pero que “por ahora “. El mediocampista argentino, ex Corinthians, dijo que toma los rumores con “tranquilidad” y que la posibilidad se verá en el futuro.

Publicidad