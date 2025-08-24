El drama de Ramón Díaz a solo un mes de haber asumido como director técnico de Olimpia

En un abrir y cerrar de ojos, el ciclo de Ramón Díaz en Olimpia llegó a su fin. Este domingo, el Pelado cayó 2-0 ante General Caballero y, a poco más de un mes de haber asumido, decidió dar el portazo junto a su hijo Emiliano. En total, tan solo estuvieron al frente del equipo durante siete partidos, dejando un breve historial de dos victorias, dos empates y tres derrotas.

“Decimos dar un paso al costado con todo el cuerpo técnico. Agradecemos a toda la dirigencia y a los jugadores. Lamentablemente, no se dio como lo queríamos. Somos los únicos responsables. Nos seguiremos viendo porque vivimos acá, las cosas no se dieron como nosotros queríamos”, anunció Emiliano tras el partido.

Acto seguido, Ramón justificó su decisión en una frase. “Cuando las cosas no se dan, para no complicar al club y a los dirigentes, lo mejor es irse“, sentenció, para luego ampliar: “El fútbol tiene esas cosas en las que los resultados tienen que ser inmediatos. En un proceso con jugadores tan jóvenes se necesita tiempo. Olimpia tiene una historia tremenda, que la gente respalde a estos dirigentes porque son de primer nivel“.

Ramón y Emiliano Díaz dejaron Olimpia luego de siete partidos (Prensa Olimpia).

La llegada de Ramón al Decano se decretó en el mes de julio, luego de la destitución de Fabián Bustos por malos resultados. Todo comenzó de maravillas, con dos triunfos y un empate en sus primeros tres partidos. No obstante, le siguieron cuatro duelos (una igualdad y tres derrotas) que desviaron el rumbo y convencieron a Ramón de que la mejor decisión era dar un paso al costado.

Un año cuesta arriba

Esta es la segunda salida de la dupla Díaz en 2025. Vale recordar que comenzaron la temporada en Corinthians, donde conquistaron el Campeonato Paulista, pero en abril fueron removidos por malos resultados. La llegada a Olimpia representó su regreso al fútbol paraguayo tras cinco años, luego de que fue su paso por Libertad en 2020.

Ahora, Ramón vuelve estar abierto a nuevas experiencias. En los últimos días, estuvo en el radar de Santos de Brasil, que se encuentra en zona de descenso al Brasileirao. No obstante, desestimó el ofrecimiento que le acercaron para dirigir a Neymar ya que, en ese momento, su intención era respetar su contrato con Olimpia. Finalmente, el Peixe cerró al argentino Juan Pablo Vojvoda y, así, el futuro del Pelado vuelve a ser una incógnita al no tener pretendientes en el horizonte.

