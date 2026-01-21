Los únicos ocho deportistas que conforman la delegación de Argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Del 6 al 22 de febrero se desarrollará la vigesimoquinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno con sede compartida entre las ciudades italianas de Milán y Cortina d’ Ampezzo como principales, pero que también involucrará a Valtellina, Verona, Trentino y Val di Fiemme. Allí se darán cita solo ocho deportistas en representación de Argentina, que competirá nada más que en tres de los dieciséis deportes que hacen a la competencia.

El Comité Olímpico Argentino dio a conocer la nómina integrada por el equipo de esquí alpino, conformado por Francesca Baruzzi, Nicole Begue y Tiziano Gravier; el equipo de esquí de fondo, del que forman parte Agustina Groetzner, Nahiara Díaz González, Franco Dal Farra y Mateo Sauma; y la única competidora en Luge, que será Verónica Ravenna.

Aunque el número de representantes parece pequeño en comparación con las nutridas delegaciones argentinas que cada cuatro años compiten en los Juegos Olímpicos tradicionales o de Verano, es la más amplia desde los Juegos de 2006 que se celebraron en Turín, a los que Argentina acudió con nueve representantes.

¿Quiénes son los integrantes de la delegación argentina?

El Comité Olímpico Argentino hizo una breve presentación de cada uno de los ocho deportistas, cinco mujeres y tres hombres, que lo representarán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Francesca Baruzzi, de 27 años y oriunda de San Carlos de Bariloche, es una de las esquiadoras más experimentadas del equipo. Hizo su debut olímpico en Beijing 2022, donde logró dos Top 30 en slalom gigante y super-G, y previamente había competido en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lillehammer 2016, con un destacado 10° puesto en slalom.

Nicole Begue, nacida en 2006 en Estados Unidos y con raíces familiares en Ushuaia, Tierra del Fuego, representó a ese país en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Gangwon 2024. Hija de Gastón Begue —olímpico en Albertville 1992 y Lillehammer 1994—, comenzó a representar a la Argentina en 2024 y en Milano Cortina 2026 hará su debut olímpico absoluto con la selección nacional.

Nicole Begue viene de competir en Suiza en diciembre. (Getty).

Tiziano Gravier, de 23 años, participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lausanne 2020, donde se destacó con un séptimo puesto en super-G, y tendrá su estreno en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Agustina Groetzner, de 22 años y también nacida en San Carlos de Bariloche, compitió en Lausanne 2020 y debutará en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Nahiara Díaz González, de Caviahue, Neuquén, disputó sus primeros Juegos Olímpicos con apenas 18 años en Beijing 2022, y cuatro años más tarde volverá a competir en Milano Cortina 2026.

Franco Dal Farra, de 25 años y barilochense, hará su segunda participación olímpica consecutiva tras su debut en Beijing 2022. Su vínculo con el esquí de fondo es familiar: su madre, Inés Alder, y su tío Guillermo fueron olímpicos en Albertville 1992, mientras que su hermano Marco compitió en Lillehammer 2016.

Mateo Sauma, de 21 años, también oriundo de San Carlos de Bariloche, compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lausanne 2020 y tendrá su estreno en la máxima cita olímpica de invierno.

Verónica Ravenna, máxima exponente nacional de Luge. Nacida en Buenos Aires y radicada desde joven en Whistler, Canadá, Ravenna, de 27 años, disputará sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno, luego de sus participaciones en PyeongChang 2018 y Beijing 2022. Además, en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lillehammer 2016 logró un destacado séptimo puesto.

Ravenna disputará sus terceros Juegos en Luge. (Getty).

Las 16 disciplinas en los Juegos Olímpicos de Invierno

Las disciplinas que hacen a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 son patinaje artístico y patinaje de velocidad sobre hielo, hockey sobre hielo, esquí alpino, bobsleigh, luge, skeleton, esquí de montaña, biatlón, snowboarding, esquí freestyle, esquí de fondo, combinada nórdica, saltos de esquí, curling y cross country.

