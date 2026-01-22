Este viernes 23 de enero se vivirá uno de los momentos más importantes de la primera parte de la temporada para Alpine. Y es que, en un evento especial que se llevará a cabo sobre un crucero y en aguas marítimas de Barcelona, la escudería presentará oficialmente el A526, el auto con el que correrán Pierre Gasly y Franco Colapinto en la temporada 2026.

Luego de lo que ya fueron los eventos de presentación de Red Bull Racing, Racing Bulls, Audi, Haas y más recientemente Mercedes, Alpine hará su propio evento especial el viernes 23 de enero desde las 08:30 hs (horario argentino). El evento incluirá la presencia de Franco Colapinto, Pierre Gasly, Flavio Briatore y Steven Nielsen, a la vez que se mostrará el diseño y el livery del coche.

La presentación se podrá seguir por los canales oficiales de Alpine en redes sociales y se estima que tendrá una duración aproximada de 30 minutos, donde los mencionados protagonistas darán sus impresiones y expectativas para la temporada 2026.

Cómo será el evento de presentación

Alpine apostó por una puesta en escena cinematográfica para revelar el diseño y livery del auto que utilizará durante toda la temporada 2026 de la Fórmula 1. El lugar elegido son las aguas del mar Balear, frente a la costa de Barcelona, y a bordo de un crucero de primer nivel provisto por MSC, socio estratégico de Alpine.

El evento promete exclusividad, con una lista de invitados limitada y representantes de los patrocinadores, y contará con la presencia de Flavio Briatore, Steve Nielsen y los pilotos oficiales para la temporada: Franco Colapinto y Pierre Gasly.

