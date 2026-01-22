Es tendencia:
Cuándo es y dónde ver EN VIVO y ONLINE la presentación del Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly para la Fórmula 1 2026

Este viernes, el A526 será presentado de forma oficial al mundo.

Por Germán Celsan

Alpine presenta el auto de la temporada 2026
Este viernes 23 de enero se vivirá uno de los momentos más importantes de la primera parte de la temporada para Alpine. Y es que, en un evento especial que se llevará a cabo sobre un crucero y en aguas marítimas de Barcelona, la escudería presentará oficialmente el A526, el auto con el que correrán Pierre Gasly y Franco Colapinto en la temporada 2026.

Luego de lo que ya fueron los eventos de presentación de Red Bull Racing, Racing Bulls, Audi, Haas y más recientemente Mercedes, Alpine hará su propio evento especial el viernes 23 de enero desde las 08:30 hs (horario argentino). El evento incluirá la presencia de Franco Colapinto, Pierre Gasly, Flavio Briatore y Steven Nielsen, a la vez que se mostrará el diseño y el livery del coche.

La presentación se podrá seguir por los canales oficiales de Alpine en redes sociales y se estima que tendrá una duración aproximada de 30 minutos, donde los mencionados protagonistas darán sus impresiones y expectativas para la temporada 2026.

Cómo será el evento de presentación

Alpine apostó por una puesta en escena cinematográfica para revelar el diseño y livery del auto que utilizará durante toda la temporada 2026 de la Fórmula 1. El lugar elegido son las aguas del mar Balear, frente a la costa de Barcelona, y a bordo de un crucero de primer nivel provisto por MSC, socio estratégico de Alpine.

El evento promete exclusividad, con una lista de invitados limitada y representantes de los patrocinadores, y contará con la presencia de Flavio Briatore, Steve Nielsen y los pilotos oficiales para la temporada: Franco Colapinto y Pierre Gasly.

En síntesis

  • Viernes 23 de enero 08:30 hs: Alpine presenta el A526 para la temporada 2026.
  • Franco Colapinto y Pierre Gasly revelarán el diseño del nuevo monoplaza en el evento.
  • Crucero en Barcelona: Lugar elegido para la presentación exclusiva sobre el mar Balear.
