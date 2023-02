Rosario está revolucionado. Después del campeonato del mundo, Central sueña con Angelito Di María y Newell's con Lionel Messi. Y aunque parezca una locura imaginarlos en el fútbol argentino, al Kun Agüero se le escapó una frase en vivo sobre el futuro de La Pulga que prendió todas las alarmas.

PSG, Barcelona e Inter Miami están atentos a la decisión de La Pulga. Pero ojo que, según contó el Kun, al rosarino no le parecería una mala idea pegar la vuelta para jugar en La Lepra. ¡La fiesta se desató en Santa Fe con sus dichos al aire! ¿Se le escapó?

El Kun y una revelación que nadie esperaba: "Messi está considerando seriamente..."

El mejor amigo del 10 no sabe quedarse callado y al aire de Star+ lanzó una primicia mundial que dejó a todos con la boca abierta:"Está considerando seriamente la posibilidad de jugar para el Newell's". ¡Boom!

Casi al instánte, y al rescate de su ex compañero en la Selección y el Atlético Madrid, Maxi Rodríguez lo mandó al corte. "Kun es Kun. No puede quedare callado. Veremos. Es difícil hablar de esto porque luego se hace una bola gigante de rumores. Esperemos y veamos qué sucede. No nos adelantemos a los hechos", dijo con cautela el ídolo de Newell's.