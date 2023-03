Con un duro comienzo del 2023 en donde las cosas no le salían al PSG, el conjunto de Christophe Galtier jugó la llave de ida ante Bayern Munich por los octavos de Champions League en uno de sus peores momentos. Un encuentro en donde, pese a levantar sobre el final, terminó cayendo por 1-0 en su casa.

De esta manera, Lionel Messi, Kilyan Mbappé y compañía tendrán que salir al Allianz Arena a remontar una serie muy complicada ante el siempre candidato Bayern Munich que, de no lograrlo, podría desatar un futuro muy diferente al que todos los fanáticos estan acostumbrados.

En medio de toda la incertidumbre que se generó en torno al futuro de Lionel Messi, una posible caída del PSG en octavos de Champions League podría ser determinante para su futuro. Por este motivo, si los parisinos no logran pasar de ronda y si el argentino termina yéndose del club, este podría ser su último encuentro en esta competencia.

Teniendo en cuenta que Barcelona no sería una opción, si nos basamos en las informaciones que llegan desde Europa, el destino de Messi en caso de no seguir en PSG estaría ligado a la MLS o, por qué no, al fútbol argentino. De esta manera, el duelo ante el Bayern toma una relevancia mayor.

Vale destacar que, en cuanto a títulos, Lionel Messi no se consagra campeón de la UEFA Champions League desde la temporada 2014/15 cuándo junto a Neymar y Luís Suárez llevaron al Barcelona a la cima de Europa y del Mundo; vencieron a River en el Mundial de Clubes por 3-0.