Lionel Messi sigue dando que hablar, como así también se siguen descubriendo diversas particularidades con respecto al último Mundial que se llevó a cabo en Qatar. El capitán de la Selección Argentina tuvo un campeonato histórico, en donde fue más protagonista que nunca.

Después de conquistar su máximo anhelo futbolístico, el cual sigue celebrando hasta el día de la fecha (y continuará por la eternidad), el astro rosarino sigue reviviendo los mejores momentos de lo que fue el mes en Medio Oriente. Pero también develó algunos misterios.

Los hinchas de la Selección Argentina, el periodismo y todos los amantes del fútbol quieren enterarse de todos los detalles que hubo en la competencia, donde la principal curiosidad circula en torno a lo que ocurrió frente a Países Bajos, donde celebró con el Topo Gigio en la cara de Louis Van Gaal.

“No lo había pensado, y cuando se pusieron 2-1 dije ‘¿para qué mierda hice eso?’. Encima después nos empataron. Pero había visto lo que había dicho Van Gaal y me molestó, yo nunca le falto el respeto a nadie, menos antes de un partido. No me gustó y me salió eso”, disparó el capitán argentino en diálogo con Olé, y sorprendió a todos.

Claro, no es habitual que se muestre con una actitud provocativa para con sus rivales, por lo que Messi se mostró algo arrepentido de la situación. Pero también admitió quedarse con una espina por lo que se dijo luego del triunfo argentino ante Países Bajos.

“Me parece injusto que se haya instalado el 'mal comportamiento' de Argentina. Se habla del partido de Holanda pero nadie habla de lo que pasó antes, cuando increpaban y apuraban a nuestros jugadores antes de patear los penales”, enfatizó la Pulga. Se arrepiente, pero nadie podrá negar que, con sus gestos y actuaciones, quedó en la historia.