Pasan los días, transcurren las semanas y no hay ningún tipo de avance en torno a la renovación del contrato de Lionel Messi con Paris Saint-Germain, el cual finaliza el próximo 30 de junio. Es que la Pulga no siente absoluta comodidad en la entidad de la capital francesa donde no es valorado de la forma que merece por hinchas y medios de comunicación.

Por ende, salvo algún giro de último momento, Messi no seguirá en el equipo que conduce Christophe Galtier. Y, bajo esa órbita, la opción principal que se presenta en el horizonte es la de retornar a Barcelona, donde es querido, valorado y venerado. De hecho, los aficionados de la entidad catalana ya se ilusionan de forma brutal con su regreso.

Mientras tanto, equipos de diveras partes del mundo también sueñan con fichar a Messi. Desde Medio Oriente hasta la Major League Soccer de Estados Unidos. Precisamente, es de público conocimiento que David Beckham, propietario de Inter Miami, tiene como objetivo principal diagramar el desembarco de el argentino en dicho país norteamericano.

Inclusive, este jueves, Don Garber, máxima autoridad de la Major League Soccer, le brindó declaraciones a la agencia de noticias 'AP', y, en las mismas, llenó de elogios a Messi: "Trabajaremos muy duro con Inter Miami, que es el equipo que espera poder ficharlo. Hemos sido bastante efectivos al encontrar formas inteligentes de fichar jugadores para nuestros clubes en el mercado adecuado. Messi tiene muchas cosas en las que pensar en términos de dónde quiere continuar su carrera y espero que podamos estar al frente de la discusión".

Pero, lejos de deternerse, Garber fue más allá y catapultó a Messi hacia un pedestal impactante: "Pienso en Messi como alguien que cruza tantas barreras que puede ser más grande que cualquier atleta de cualquier deporte que haya jugado aquí en los Estados Unidos. Puedo decirle que lo amaríamos en la Major League Soccer. No hay liga a la que no le gustaría tener a Messi".