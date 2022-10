Lionel Messi volvió a brillar en una nueva jornada de Champions League y los fanáticos del fútbol se siguen preguntando por qué no tiene un lugar ¡ni entre los mejores 30 de la temporada que pasó! Aquí repasaremos quiénes son los 30 jugadores que para France Football, encargada de entregar el Balón de Oro, hicieron un mejor año futbolístico. El 17 de octubre será la ceremonia.

Luego de estar 14 años consecutivos en el podio, France Football decidió no poner a Lionel Messi entre los 30 nominados al Balón de Oro. Es decir, para la revista especializada en el deporte más popular del planeta, hoy hay tres decenas de jugadores mejores que el mejor. Y si bien están Benzema (principal candidato), Lewandowski y compañía, hay algunos nombres que sorprenden...

Como en cada edición desde hace más de diez años, todo el planeta esperaba para saber quiénes iban a ser los 29 que acompañen a Lionel Messi. Los nombres fueron saliendo en tandas y boom. Sí, aunque parecía un error, ni Messi, ni Lautaro Martínez, que venían de ser campeones de América integraron la larga lista. ¿Otra bomba? Neymar también se quedó afuera.

Los 30 jugadores que tuvieron mejor año que Messi para France Football

Post críticas por no incluír a La Pulga, France Football se mantuvo firme en su posición y hasta explicó: "El Balón de Oro es un premio individual. El criterio número 1 se centrará principalmente en el desempeño individual y el carácter resolutivo e impactante de los contendientes. Dado que el fútbol sigue siendo un deporte colectivo a pesar de todo. El criterio número 2 se centrará en el rendimiento colectivo y el récord acumulado durante la temporada. Finalmente, el criterio número 3 se referirá a la clase del jugador y su sentido del juego limpio".

Y no se quedó allí: "Dar ejemplo también cuenta. Los más atentos habrán notado la desaparición del criterio de la 'carrera del jugador'. Una forma de considerar la carrera por el Balón de Oro como una competición abierta, y no como algo delimitado”. Se puede estar o no de acuerdo, pero los 30 nominados bajo los criterios anteriormente explicados fueron: