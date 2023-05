Tras confirmarse que no continuará en el PSG a partir de julio, en Inglaterra comienzan a aparecer interesados en quedarse con el campeón del mundo a partir de julio.

Luego de un viaje que en teoría estaba autorizado, pese a que desde el PSG indican lo contrario, la etapa de Lionel Messi en París parece haber llegado a un final prematuro y en Europa comenzó la lucha de varios gigantes por quedarse con el capitán de la Selección Argentina a partir de julio próximo.

Si bien en Francia suelen culpar a Messi por el mal momento del equipo, grandes equipos de Europa reconocen los 20 goles y 19 asistencias en 37 partidos alcanzados en esta temporada y por eso buscarán quedarse con él. Entre estos, se destacan dos integrantes del Big Six de la Premier League.

Según la información que publicó el prestigioso medio britanico The Sun durante este miércoles, Lionel Messi podría recibir en las próximas semanas dos ofertas desde el Chelsea y el Manchester United para sumarse a la Premier. Una noticia que sorprendió ya que el City aún no aparece entre los candidatos.

Si bien no conocen los montos que se le ofrecerán al argentino, el Chelsea podría quedar rápidamente desafectado de las posibilidades de quedarse con Messi ya que no clasificará a ninguna competencia internacional y viene de atravesar una temporada muy dura en la que deberá luchar por no descender.

Por otro lado, Manchester United si podría contar con chances reales de quedarse con Messi ya que el equipo de Erik Ten Hag seguramente clasifique a la Champions League. Además, varios rumores indican que también iría por Lautaro Martínez para reforzar el ataque de su plantel.