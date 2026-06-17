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Mundial 2026

Messi reveló por qué lloró tras sus goles con Argentina en el debut del Mundial 2026: “Fueron días complicados”

Tras la goleada en el debut del Mundial 2026, la Pulga hizo un análisis de lo que fue una nueva presentación albiceleste.

Lionel Messi lleva 16 goles en los Mundiales.
© Getty ImagesLionel Messi lleva 16 goles en los Mundiales.

Lionel Messi hizo historia: con su triplete ante Argelia en el debut de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá alcanzó a Miroslav Klose con 16 tantos y se convirtió en uno de los máximos artilleros del certamen.

Después de lo que fue la gran actuación albiceleste en el Arrowhead Stadium, que se encuentra en Kansas City, el rosarino de 38 años no solo analizó lo que fue actuación, de la que destacó que es “muy importante el primer partido de un Mundial”, además explicó que “en el segundo tiempo hicimos una gran diferencia”.

Lionel Messi celebra uno de sus goles ante Argelia. (Getty Images)

Lionel Messi celebra uno de sus goles ante Argelia. (Getty Images)

Respecto a su situación personal, no anduvo con rodeos: “Me encuentro bien”, exclamó, y volvió a mencionar el nivel del equipo en el cotejo: “Ganamos un partido difícil”, reveló en diálogo con la transmisión oficial. Pero la declaración más fuerte llegó a los pocos minutos, donde destacó que no viene transitando una situación sencilla en cuanto a lo personal.

Con el premio al MVP del juego en sus manos, esbozó que “fueron días complicados y la emoción fue por eso”. Asimismo, le envió un mensaje al grupo argentino: “Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación”, manifestó.

Sobre el final, Messi se refirió a su sexta edición mundialista: “Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó. Lo que me está tocando vivir ahora es de yapa. Estoy muy feliz y agradecido con este grupo hermoso, lo disfruto mucho”, sentenció.

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Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Posición Jugador Selección Goles Partidos Promedio
1Miroslav KloseAlemania16240.67
1Lionel MessiArgentina16270.59
2Ronaldo NazárioBrasil15190.79
4Kylian MbappéFrancia14150.93
4Gerd MüllerAlemania14131.08
6Just FontaineFrancia1362.17
7PeléBrasil12140.86
8Sándor KocsisHungría1152.20
8Jürgen KlinsmannAlemania11170.65
10Helmut RahnAlemania10101.00
10Gary LinekerInglaterra10120.83
10Gabriel BatistutaArgentina10120.83
10Teófilo CubillasPerú10130.77
10Thomas MüllerAlemania10190.53
10Grzegorz LatoPolonia10200.50

DATOS CLAVES

  • Lionel Messi llegó a 16 goles en Mundiales, igualando la marca de Miroslav Klose.
  • Arrowhead Stadium de Kansas City albergó el debut de Argentina frente a Argelia.
  • Premio MVP recibió el jugador de 38 años en su sexta edición mundialista.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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