Messi reveló por qué lloró tras sus goles con Argentina en el debut del Mundial 2026: “Fueron días complicados”

Tras la goleada en el debut del Mundial 2026, la Pulga hizo un análisis de lo que fue una nueva presentación albiceleste.

Lionel Messi hizo historia: con su triplete ante Argelia en el debut de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá alcanzó a Miroslav Klose con 16 tantos y se convirtió en uno de los máximos artilleros del certamen.

Después de lo que fue la gran actuación albiceleste en el Arrowhead Stadium, que se encuentra en Kansas City, el rosarino de 38 años no solo analizó lo que fue actuación, de la que destacó que es “muy importante el primer partido de un Mundial”, además explicó que “en el segundo tiempo hicimos una gran diferencia”.

Lionel Messi celebra uno de sus goles ante Argelia. (Getty Images)

Respecto a su situación personal, no anduvo con rodeos: “Me encuentro bien”, exclamó, y volvió a mencionar el nivel del equipo en el cotejo: “Ganamos un partido difícil”, reveló en diálogo con la transmisión oficial. Pero la declaración más fuerte llegó a los pocos minutos, donde destacó que no viene transitando una situación sencilla en cuanto a lo personal.

Con el premio al MVP del juego en sus manos, esbozó que “fueron días complicados y la emoción fue por eso”. Asimismo, le envió un mensaje al grupo argentino: “Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación”, manifestó.

Sobre el final, Messi se refirió a su sexta edición mundialista: “Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó. Lo que me está tocando vivir ahora es de yapa. Estoy muy feliz y agradecido con este grupo hermoso, lo disfruto mucho”, sentenció.

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"PASÉ UNOS DÍAS DIFÍCILES, COMPLICADO…", Lionel Messi explicó el motivo de su llanto en el primer gol.



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El llanto de Lionel Messi

Tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026

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Fixture del Mundial 2026

Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Posición Jugador Selección Goles Partidos Promedio 1 Miroslav Klose Alemania 16 24 0.67 1 Lionel Messi Argentina 16 27 0.59 2 Ronaldo Nazário Brasil 15 19 0.79 4 Kylian Mbappé Francia 14 15 0.93 4 Gerd Müller Alemania 14 13 1.08 6 Just Fontaine Francia 13 6 2.17 7 Pelé Brasil 12 14 0.86 8 Sándor Kocsis Hungría 11 5 2.20 8 Jürgen Klinsmann Alemania 11 17 0.65 10 Helmut Rahn Alemania 10 10 1.00 10 Gary Lineker Inglaterra 10 12 0.83 10 Gabriel Batistuta Argentina 10 12 0.83 10 Teófilo Cubillas Perú 10 13 0.77 10 Thomas Müller Alemania 10 19 0.53 10 Grzegorz Lato Polonia 10 20 0.50

DATOS CLAVES

Lionel Messi llegó a 16 goles en Mundiales, igualando la marca de Miroslav Klose .

llegó a 16 goles en Mundiales, igualando la marca de . Arrowhead Stadium de Kansas City albergó el debut de Argentina frente a Argelia .

de Kansas City albergó el debut de Argentina frente a . Premio MVP recibió el jugador de 38 años en su sexta edición mundialista.