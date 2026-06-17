Messi reveló por qué lloró tras sus goles con Argentina en el debut del Mundial 2026: “Fueron días complicados”

Lionel Messi hizo historia: con su triplete ante Argelia en el debut de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá alcanzó a Miroslav Klose con 16 tantos y se convirtió en uno de los máximos artilleros del certamen.
Después de lo que fue la gran actuación albiceleste en el Arrowhead Stadium, que se encuentra en Kansas City, el rosarino de 38 años no solo analizó lo que fue actuación, de la que destacó que es “muy importante el primer partido de un Mundial”, además explicó que “en el segundo tiempo hicimos una gran diferencia”.
Lionel Messi celebra uno de sus goles ante Argelia. (Getty Images)
Respecto a su situación personal, no anduvo con rodeos: “Me encuentro bien”, exclamó, y volvió a mencionar el nivel del equipo en el cotejo: “Ganamos un partido difícil”, reveló en diálogo con la transmisión oficial. Pero la declaración más fuerte llegó a los pocos minutos, donde destacó que no viene transitando una situación sencilla en cuanto a lo personal.
Con el premio al MVP del juego en sus manos, esbozó que “fueron días complicados y la emoción fue por eso”. Asimismo, le envió un mensaje al grupo argentino: “Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación”, manifestó.
Sobre el final, Messi se refirió a su sexta edición mundialista: “Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó. Lo que me está tocando vivir ahora es de yapa. Estoy muy feliz y agradecido con este grupo hermoso, lo disfruto mucho”, sentenció.
"PASÉ UNOS DÍAS DIFÍCILES, COMPLICADO…", Lionel Messi explicó el motivo de su llanto en el primer gol.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026
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Jugador x jugador: puntaje de los jugadores de la Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial
El llanto de Lionel Messi
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Tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026
Fixture del Mundial 2026
Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales
|Posición
|Jugador
|Selección
|Goles
|Partidos
|Promedio
|1
|Miroslav Klose
|Alemania
|16
|24
|0.67
|1
|Lionel Messi
|Argentina
|16
|27
|0.59
|2
|Ronaldo Nazário
|Brasil
|15
|19
|0.79
|4
|Kylian Mbappé
|Francia
|14
|15
|0.93
|4
|Gerd Müller
|Alemania
|14
|13
|1.08
|6
|Just Fontaine
|Francia
|13
|6
|2.17
|7
|Pelé
|Brasil
|12
|14
|0.86
|8
|Sándor Kocsis
|Hungría
|11
|5
|2.20
|8
|Jürgen Klinsmann
|Alemania
|11
|17
|0.65
|10
|Helmut Rahn
|Alemania
|10
|10
|1.00
|10
|Gary Lineker
|Inglaterra
|10
|12
|0.83
|10
|Gabriel Batistuta
|Argentina
|10
|12
|0.83
|10
|Teófilo Cubillas
|Perú
|10
|13
|0.77
|10
|Thomas Müller
|Alemania
|10
|19
|0.53
|10
|Grzegorz Lato
|Polonia
|10
|20
|0.50
DATOS CLAVES
- Lionel Messi llegó a 16 goles en Mundiales, igualando la marca de Miroslav Klose.
- Arrowhead Stadium de Kansas City albergó el debut de Argentina frente a Argelia.
- Premio MVP recibió el jugador de 38 años en su sexta edición mundialista.