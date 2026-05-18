El nuevo video de Lionel Messi pidiéndoles a los jugadores de Inter Miami que no saluden a los hinchas

La noche que debía ser de celebración para el Inter Miami y terminó envuelta en tensión sigue dejando tela para cortar. Tras el 2-0 ante Portland Timbers, en una jornada donde la victoria quedó en segundo plano luego de los cánticos de reproche de la barra hacia los jugadores, ahora se viralizó un video que muestra a un Lionel Messi visiblemente molesto, ordenándole a sus compañeros que abandonaran el campo sin saludar a los hinchas.

La escena se dio apenas terminó el partido. Las imágenes difundidas en redes sociales por @Crackbol10 muestran cómo, mientras el plantel de Las Garzas permanecía en el círculo central y algunos incluso se acercaban a saludar a los fanáticos, Messi, ubicado algunos metros más atrás, comenzó a hacer señas con su brazo y a gesticular para que el equipo se retirara rumbo a los vestuarios sin saludar a la tribuna de la barra.

Una vez que los jugadores se acercaron, el capitán empezó a saludarlos uno por uno y luego encabezó la fila del Inter Miami camino al túnel, con el resto siguiéndolo detrás.

La secuencia tuvo un cierre todavía más simbólico. Antes de ingresar al vestuario, Leo eligió saludar a los hinchas que se encontraban en el sector que da hacia el túnel. En paralelo, desde la zona donde se habían originado los cánticos todavía bajaban algunos silbidos. Una imagen atípica para el astro argentino, que dejó en evidencia el fastidio que le generó el clima de tensión vivido en el Nu Stadium.

Perfecto que Messi ayer se haya llevado al equipo y no saludar a una barra que canta en contra de los jugadores ganando el partido todo por que no los saludan habitualmente 🤣🤣👏🏼 pic.twitter.com/PbvaTQNmad — Sebas Crackbol (@Crackbol10) May 18, 2026

El paso a paso de una noche atípica en Florida

El gesto de Leo no pasó desapercibido en Inter Miami luego del clima hostil y extraño que se vivió en la cancha. Todo comenzó cuando, en medio de un partido que el equipo ganó con autoridad, desde las tribunas comenzaron a cantar: “Jugadores, respeten a su hinchada y saluden a su gente, que no les piden nada…”. Una situación poco habitual para un equipo que se ubica segundo en la Conferencia Este de la MLS y vive el ciclo más exitoso de su corta historia.

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De hecho, la tensión ya había empezado durante el partido. Cuando escuchó los cánticos, Messi se dio vuelta hacia la tribuna y levantó una mano en un gesto que muchos interpretaron como un “¿Qué hacen?”. Minutos después, Rodrigo De Paul también reaccionó. El mediocampista se acercó a uno de los sectores, se señaló el escudo y pidió apoyo para el equipo. Incluso marcó la estrella de campeón en la camiseta, en una clara búsqueda de unidad y respaldo hacia el plantel.

LA REACCIÓN DE LEO MESSI LO DICE TODO: Inter Miami derrotaba 2-0 a Portland Timbers como local en el Nu Stadium a pocos minutos del final del partido por la #MLS y los hinchas de Las Garzas comenzaron a cantar "jugadores"…



📺 @MLS on Apple pic.twitter.com/vYNkr0tHtU — SportsCenter (@SC_ESPN) May 18, 2026

Aun así, algunos futbolistas sí alcanzaron a saludar a los hinchas antes del pedido de Messi. Ian Fray, Yannick Bright y Noah Allen fueron algunos de los jugadores que se acercaron a reconocer al público antes de emprender la retirada junto al capitán.

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